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Цыганков: Мы отдали все, но этого было недостаточно

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"Жирона" не смогла пробиться в еврокубки

Цыганков: Мы отдали все, но этого было недостаточно

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Жироны" Виктор Цыганков обратился к болельщикам после поражения от "Осасуны" (1:2) в заключительном туре Ла Лиги.

"Мы отдали все, но этого было недостаточно для достижения наших целей. К сожалению, мы завершаем сезон таким образом.

В любом случае я хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку и любовь, которую вы дарили нам в течение этого сезона. До встречи очень скоро", – написал Цыганков.

Напомним, по итогам кампании-2022/23 "Жирона" заняла 10-е место в турнирной таблице Примеры и в следующем сезоне не примет участие в еврокубковых турнирах.

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В статье: Осасуна (Памплона) Виктор Цыганков Жирона
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