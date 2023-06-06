Цыганков: Мы отдали все, но этого было недостаточно
"Жирона" не смогла пробиться в еврокубки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Жироны" Виктор Цыганков обратился к болельщикам после поражения от "Осасуны" (1:2) в заключительном туре Ла Лиги.
"Мы отдали все, но этого было недостаточно для достижения наших целей. К сожалению, мы завершаем сезон таким образом.
В любом случае я хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку и любовь, которую вы дарили нам в течение этого сезона. До встречи очень скоро", – написал Цыганков.
Напомним, по итогам кампании-2022/23 "Жирона" заняла 10-е место в турнирной таблице Примеры и в следующем сезоне не примет участие в еврокубковых турнирах.
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