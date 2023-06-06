Цыганков: Мы отдали все, но этого было недостаточно

Вингер "Жироны" Виктор Цыганков обратился к болельщикам после поражения от "Осасуны" (1:2) в заключительном туре Ла Лиги.

"Мы отдали все, но этого было недостаточно для достижения наших целей. К сожалению, мы завершаем сезон таким образом.

В любом случае я хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку и любовь, которую вы дарили нам в течение этого сезона. До встречи очень скоро", – написал Цыганков.