Тренер Брентфорда Б: Ярмолюк заслужил повышение в первую команду
Украинец адаптировался в Англии
Фото: BrentfordFC
Главный тренер дубля "Брентфорда" Нил Макфарлейн отреагировал на перевод украинского полузащитника Егора Ярмолюка в основную команду.
"Егор был очень хорошим подписанием. Все выполнили с ним блестящую работу на поле и вне его, когда он прижился в клубе. Он был фантастическим, принял все, что мы от него просили, а теперь его повысят до первой команды, чего он заслужил.
У него действительно был отличный отрезок в нашей команде с точки зрения формы до того, как, к сожалению, получил травму. Он тогда играл на очень высоком уровне. Желаем ему удачи в новом сезоне с первой командой", - сказал Макфарлейн.
Ярмолюк отыграл один сезон в составе "Брентфорда" Б, за который провел 16 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Также украинец провел 1 игру в составе первой команды в Кубке английской лиги.
Напомним, что украинец перебрался в "Брентфорд" из Днепра-1 минувшим летом. Английский клуб заплатил 1,6 млн евро за игрока.
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