Тренер Брентфорда Б: Ярмолюк заслужил повышение в первую команду

Главный тренер дубля "Брентфорда" Нил Макфарлейн отреагировал на перевод украинского полузащитника Егора Ярмолюка в основную команду.

"Егор был очень хорошим подписанием. Все выполнили с ним блестящую работу на поле и вне его, когда он прижился в клубе. Он был фантастическим, принял все, что мы от него просили, а теперь его повысят до первой команды, чего он заслужил.

У него действительно был отличный отрезок в нашей команде с точки зрения формы до того, как, к сожалению, получил травму. Он тогда играл на очень высоком уровне. Желаем ему удачи в новом сезоне с первой командой", - сказал Макфарлейн.