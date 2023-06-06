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Тренер Брентфорда Б: Ярмолюк заслужил повышение в первую команду

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Украинец адаптировался в Англии

Тренер Брентфорда Б: Ярмолюк заслужил повышение в первую команду

Фото: BrentfordFC

Новина українською

Главный тренер дубля "Брентфорда" Нил Макфарлейн отреагировал на перевод украинского полузащитника Егора Ярмолюка в основную команду.

"Егор был очень хорошим подписанием. Все выполнили с ним блестящую работу на поле и вне его, когда он прижился в клубе. Он был фантастическим, принял все, что мы от него просили, а теперь его повысят до первой команды, чего он заслужил.

У него действительно был отличный отрезок в нашей команде с точки зрения формы до того, как, к сожалению, получил травму. Он тогда играл на очень высоком уровне. Желаем ему удачи в новом сезоне с первой командой", - сказал Макфарлейн.

Ярмолюк отыграл один сезон в составе "Брентфорда" Б, за который провел 16 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Также украинец провел 1 игру в составе первой команды в Кубке английской лиги.

Напомним, что украинец перебрался в "Брентфорд" из Днепра-1 минувшим летом. Английский клуб заплатил 1,6 млн евро за игрока.

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Украинец Ярмолюк переведен в основной состав Брентфорда
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В статье: Брентфорд Егор Ярмолюк
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Источник:
brentfordfc.com

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