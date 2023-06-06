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Жирона не собирается отпускать Цыганкова летом

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У испанского клуба нет ни одного предложения

Жирона не собирается отпускать Цыганкова летом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Жирона" планирует сохранить украинского вингера Виктора Цыганков в команде на следующий сезон, сообщает Футбол 24.

Согласно данным источника, у испанского клуба нет никаких предложений по трансферу игрока сборной Украины.

Цыганков перешел зимой в "Жирону" из "Динамо" за 5 миллионов евро. Также киевский клуб получит 50% от следующей продажи футболиста. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. За полгода в команде 25-летний украинец стал одним из лидеров "Жироны".

В сезоне-2022/23 Виктор принял участие в 19 матчах за "жирондинцев", в которых забил 3 гола и сделал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 22 млн евро.

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В статье: Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Футбол 24

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