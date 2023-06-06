  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Селезнев: Прозвище Кормилец? В то время я не должен был так говорить
В тренде

Селезнев: Прозвище Кормилец? В то время я не должен был так говорить

Наши за границей
(1 голосов)

Евгений рассказал, почему он в 2016 году перешел в Кубань

Селезнев: Прозвище Кормилец? В то время я не должен был так говорить

Новина українською

Украинский нападающий Евгений Селезнев вспомнил, как он в 2016 году перешел в россискую "Кубань", и рассказал, что мог оказаться в "Спортинге" из Лиссабона.

Читайте такжеСелезнев: Мне не стыдно смотреть в зеркало каждое утро - только добро приносил стране

"Я очень жалею о том периоде карьеры в России. Наверное, это одно осталось, что меня мучает. Как я мог так сделать. Потом узнал, что за 2–3 дня до закрытия трансферного окна президент "Спортинга" свой частный самолет за мной посылал. Мне только потом показали переписку, но тогда не сказали об этом.

Это было, когда я был в "Днепре" и переходил в "Кубань". Я не знал про "Спортинг" вообще, мне не сказал агент. Дело было не в деньгах, я вообще не знал, что есть такое предложение. Слышал разговоры об этом из Интернета. А узнал об этом всего три недели назад, когда мне показали смс-переписку.

Прозвище Кормилец? Я и сейчас кормилец. И всегда буду кормильцем. Но так говорить я не должен был в то время, я согласен. Я признал свою ошибку. Через два месяца я вернулся в Украину", - сказал Селезнев.

По теме
yellow-arrow
Хороший, плохой, невзрачный. Итоги сезона для украинских легионеров в АПЛ
yellow-arrow
Жирона не собирается отпускать Цыганкова летом
yellow-arrow
Тренер Брентфорда Б: Ярмолюк заслужил повышение в первую команду
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Селезнев Кубань (Краснодар)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SportarenaTV

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде