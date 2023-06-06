Селезнев: Прозвище Кормилец? В то время я не должен был так говорить
Евгений рассказал, почему он в 2016 году перешел в Кубань
Украинский нападающий Евгений Селезнев вспомнил, как он в 2016 году перешел в россискую "Кубань", и рассказал, что мог оказаться в "Спортинге" из Лиссабона.
"Я очень жалею о том периоде карьеры в России. Наверное, это одно осталось, что меня мучает. Как я мог так сделать. Потом узнал, что за 2–3 дня до закрытия трансферного окна президент "Спортинга" свой частный самолет за мной посылал. Мне только потом показали переписку, но тогда не сказали об этом.
Это было, когда я был в "Днепре" и переходил в "Кубань". Я не знал про "Спортинг" вообще, мне не сказал агент. Дело было не в деньгах, я вообще не знал, что есть такое предложение. Слышал разговоры об этом из Интернета. А узнал об этом всего три недели назад, когда мне показали смс-переписку.
Прозвище Кормилец? Я и сейчас кормилец. И всегда буду кормильцем. Но так говорить я не должен был в то время, я согласен. Я признал свою ошибку. Через два месяца я вернулся в Украину", - сказал Селезнев.
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