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Реал на неделе официально сообщит Шахтеру, что не выкупит Винисиуса Тобиаса, - Романо

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Мадридцы не будут платить 10 млн евро

Реал на неделе официально сообщит Шахтеру, что не выкупит Винисиуса Тобиаса, - Романо

фото из соцсетей

Новина українською

"Реал" принял окончательное решение не активировать опцию выкупа правого защитника "Шахтера" Винисиуса Тобиаса, который играет за дубль мадридцев.

Как сообщает авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, на этой неделе мадридцы официально сообщат "горнякам" о своей позиции. "Реал" не будет платить за бразильца 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в бразильце заинтересован португальский "Спортинг".

Напомним, что действующий контракт Тобиаса с "Шахтером" рассчитан до 2026 года. Он покинул донецкий клуб после начала полномасштабной войны благодаря циркуляру ФИФА касательно легионеров.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Винисиус Тобиас
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