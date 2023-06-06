Реал на неделе официально сообщит Шахтеру, что не выкупит Винисиуса Тобиаса, - Романо
Мадридцы не будут платить 10 млн евро
фото из соцсетей
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Как сообщает авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, на этой неделе мадридцы официально сообщат "горнякам" о своей позиции. "Реал" не будет платить за бразильца 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в бразильце
Напомним, что действующий контракт Тобиаса с "Шахтером" рассчитан до 2026 года. Он покинул донецкий клуб после начала полномасштабной войны благодаря циркуляру ФИФА касательно легионеров.
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