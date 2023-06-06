Реал на неделе официально сообщит Шахтеру, что не выкупит Винисиуса Тобиаса, - Романо

" Реал " принял окончательное решение не активировать опцию выкупа правого защитника "Шахтера" Винисиуса Тобиаса, который играет за дубль мадридцев.

Как сообщает авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, на этой неделе мадридцы официально сообщат "горнякам" о своей позиции. "Реал" не будет платить за бразильца 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в бразильце заинтересован португальский "Спортинг" .

Напомним, что действующий контракт Тобиаса с "Шахтером" рассчитан до 2026 года. Он покинул донецкий клуб после начала полномасштабной войны благодаря циркуляру ФИФА касательно легионеров.