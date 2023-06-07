Соломон намерен остаться в Фулхэме
У игрока остается еще полгода контракта с Шахтером
Фото: fulhamfc.com
Израильский вингер "
Футболист имеет возможность самостоятельно решать вопрос о своем ближайшем будущем, так как ФИФА продлила разрешение для легионеров из УПЛ переходить в другие клубы в одностороннем порядке.
Вероятно, игрок продлит аренду с "Фулхэмом" до января 2024 года, пока не закончится его контракт с "Шахтером", после чего уже будет обсуждать свою дальнейшую судьбу с лондонским клубом.
Также существует вариант, при котором лондонцы летом договорятся с "Шахтером" о полноценном трансфере, и тогда Манор станет футболистом "Фулхэма" на постоянной основе.
Напомним, что в минувшем сезоне Соломон провел за "Фулхэм" 24 матча во всех турнирах, в которых отличился 5 забитыми мячами.
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