  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Соломон намерен остаться в Фулхэме
В тренде

Соломон намерен остаться в Фулхэме

Наши за границей
(1 голосов)

У игрока остается еще полгода контракта с Шахтером

Соломон намерен остаться в Фулхэме

Фото: fulhamfc.com

Новина українською

Израильский вингер "Шахтера" Манор Соломон, который минувший сезон провел в аренде в лондонском "Фулхэме", намерен остаться в стане дачников, несмотря на интерес со стороны "Тоттенхэма".

Футболист имеет возможность самостоятельно решать вопрос о своем ближайшем будущем, так как ФИФА продлила разрешение для легионеров из УПЛ переходить в другие клубы в одностороннем порядке.

Вероятно, игрок продлит аренду с "Фулхэмом" до января 2024 года, пока не закончится его контракт с "Шахтером", после чего уже будет обсуждать свою дальнейшую судьбу с лондонским клубом.

Также существует вариант, при котором лондонцы летом договорятся с "Шахтером" о полноценном трансфере, и тогда Манор станет футболистом "Фулхэма" на постоянной основе.

Напомним, что в минувшем сезоне Соломон провел за "Фулхэм" 24 матча во всех турнирах, в которых отличился 5 забитыми мячами.

По теме
yellow-arrow
Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО
yellow-arrow
Полесье может подписать Шабанова
yellow-arrow
Петр Кушлык: в приоритете - Польша
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Фулхэм (Лондон) Манор Соломон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Hammy End

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде