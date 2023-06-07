Соломон намерен остаться в Фулхэме

Израильский вингер " Шахтера " Манор Соломон, который минувший сезон провел в аренде в лондонском "Фулхэме", намерен остаться в стане дачников, несмотря на интерес со стороны "Тоттенхэма".

Футболист имеет возможность самостоятельно решать вопрос о своем ближайшем будущем, так как ФИФА продлила разрешение для легионеров из УПЛ переходить в другие клубы в одностороннем порядке.

Вероятно, игрок продлит аренду с "Фулхэмом" до января 2024 года, пока не закончится его контракт с "Шахтером", после чего уже будет обсуждать свою дальнейшую судьбу с лондонским клубом.

Также существует вариант, при котором лондонцы летом договорятся с "Шахтером" о полноценном трансфере, и тогда Манор станет футболистом "Фулхэма" на постоянной основе.

Напомним, что в минувшем сезоне Соломон провел за "Фулхэм" 24 матча во всех турнирах, в которых отличился 5 забитыми мячами.