Зинченко: Мой дебютный гол в АПЛ - заслуга нашего тренера по стандартным положениям

Украинский защитник " Арсенала " Александр Зинченко рассказал о своем дебютном голе в АПЛ, который он забил в матче с "Астон Виллой" (4:2) в феврале.

"Этот гол был заслугой нашего тренера по стандартным положениям Николя Жовера.

В первом тайме я просто оставался позади каждого углового, а в перерыве в раздевалке он подошел ко мне и сказал: "Алекс, смотри, в этих зонах много места. Теперь при угловых с правой стороны тебе нужно быть рядом, нужно сыграть быстро и быть готовым к удару".

Первый же угловой с правой стороны – и мы забили. Это произошло благодаря Николя", - сказал Зинченко.