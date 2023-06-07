Зинченко: Мой дебютный гол в АПЛ - заслуга нашего тренера по стандартным положениям
Алекс забил после углового Астон Вилле
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "
"Этот гол был заслугой нашего тренера по стандартным положениям Николя Жовера.
В первом тайме я просто оставался позади каждого углового, а в перерыве в раздевалке он подошел ко мне и сказал: "Алекс, смотри, в этих зонах много места. Теперь при угловых с правой стороны тебе нужно быть рядом, нужно сыграть быстро и быть готовым к удару".
Первый же угловой с правой стороны – и мы забили. Это произошло благодаря Николя", - сказал Зинченко.
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