  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко: Мой дебютный гол в АПЛ - заслуга нашего тренера по стандартным положениям
В тренде

Зинченко: Мой дебютный гол в АПЛ - заслуга нашего тренера по стандартным положениям

Наши за границей
Обновлено
(2 голосов)

Алекс забил после углового Астон Вилле

Зинченко: Мой дебютный гол в АПЛ - заслуга нашего тренера по стандартным положениям

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко рассказал о своем дебютном голе в АПЛ, который он забил в матче с "Астон Виллой" (4:2) в феврале.

"Этот гол был заслугой нашего тренера по стандартным положениям Николя Жовера.

В первом тайме я просто оставался позади каждого углового, а в перерыве в раздевалке он подошел ко мне и сказал: "Алекс, смотри, в этих зонах много места. Теперь при угловых с правой стороны тебе нужно быть рядом, нужно сыграть быстро и быть готовым к удару".

Первый же угловой с правой стороны – и мы забили. Это произошло благодаря Николя", - сказал Зинченко.

По теме
yellow-arrow
Улицу напротив консульства РФ в Хайфе назовут в честь украинского футболиста, который погиб в Бахмуте 
yellow-arrow
Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО
yellow-arrow
Соломон намерен остаться в Фулхэме
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Арсенал Лондон

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде