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Улицу напротив консульства РФ в Хайфе назовут в честь украинского футболиста, который погиб в Бахмуте 

Наши за границей
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Сергей Баланчук долгое время играл и работал в Израиле, но после начала полномасштабной войны добровольцем ушел на фронт

Улицу напротив консульства РФ в Хайфе назовут в честь украинского футболиста, который погиб в Бахмуте 

фото из свободных источников

Новина українською

Муниципалитет Хайфы (город в Израиле) решил назвать одну из улиц города именем украинского экс-футболиста Сергея Баланчука, который с началом полномасштабной войны в Украине бывший футболист вступил в ряды ВСУ и погиб в июле 2022 года во время обороны Бахмута.

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Городской совет единогласно проголосовал заданное решение.

Предложение о переименовании улицы внес депутат горсовета Кирилл Каретник. Он написал на своей странице в Facebook, что улица, которая будет названа в честь футболиста, находится напротив российского консульства. "Наш посыл ясен – наши сердца с Украиной, и мы одолеем любого, кто стремится нас уничтожить!" – пояснил депутат.

Воспитанник киевского "Динамо" защитник Сергей Баланчук приехал в Хайфу в возрасте 21 года. Он провел за "Маккаби" 92 игры, забил пять голов, пишет "Валла-спорт". Большую часть своей карьеры Баланчук провел в киевских командах "Динамо-2" и "Динамо-3", а также выступал за "Ворсклу" и "Металлист".

После завершения карьеры футболиста в 2003 году Сергей получил юридическое образование и с тех пор работал по специальности. Последняя его должность – судья третейского суда при Ассоциации украинских банков. В 2022 году он пошел добровольцем в ВСУ и погиб при обороне Бахмута.

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В статье: война с россией
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