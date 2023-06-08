Украинский хавбек покинул азербайджанский клуб
Он уже отправился в Польшу для переговоров с новой командой
Фото: azerisport.com
Украинский полузащитник Андрей Стрижак покинул ряды азербайджанского "Габала". Футболист уже отправился в Польшу, где подпишет контракт с новым клубом.
Об этом игрок рассказал в комментарии Azerisport.com.
"Никаких предложений от "Габалы" не было. C тренером и руководством не обмолвились ни словом. Это же правда. Мне никто ничего не говорил, никто ко мне не подходил и не общался.
Прилетел в Польшу на переговоры. Какой клуб? Не могу сказать пока что", - заявил Стрижак.
В сезоне-2022/23 Стрижак отыграл 7 матчей за "Габалу", результативными действиями не отличался.
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Источник:azerisport
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