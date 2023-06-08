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Украинский хавбек покинул азербайджанский клуб

Наши за границей
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Он уже отправился в Польшу для переговоров с новой командой

Украинский хавбек покинул азербайджанский клуб

Фото: azerisport.com

Новина українською

Украинский полузащитник Андрей Стрижак покинул ряды азербайджанского "Габала". Футболист уже отправился в Польшу, где подпишет контракт с новым клубом.

Об этом игрок рассказал в комментарии Azerisport.com.

"Никаких предложений от "Габалы" не было. C тренером и руководством не обмолвились ни словом. Это же правда. Мне никто ничего не говорил, никто ко мне не подходил и не общался.

Прилетел в Польшу на переговоры. Какой клуб? Не могу сказать пока что", - заявил Стрижак.

В сезоне-2022/23 Стрижак отыграл 7 матчей за "Габалу", результативными действиями не отличался.

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В статье: Габала (Азербайджан) Андрей Стрижак
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Источник:
azerisport

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