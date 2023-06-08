12 игроков Челси в "неприкасаемом" списке Почеттино. Включая Мудрика
По остальным игрокам могут быть варианты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Новый главный тренер "
Всего в списке 12 игроков, среди которых и украинский вингер Михаил Мудрик.
Также отмечается, что наличие остальных футболистов будет обсуждаться. Также отмечается, что в случае хороших предложений "Челси" готов отпустить даже собственного воспитанника Мэйсона Маунта, а также ключевого хавбека Матео Ковачича.
Ранее сообщалось, что главная задача Синих на это лето - разгрузить состав, в котором сейчас около 30-ти футболистов, что вызывает недовольство в команде.
12 "неприкасаемых" футболистов Челси, которые точно останутся на следующий сезон:
- Маркус Беттинелли;
- Леви Колвилл;
- Уэсли Фофана;
- Бенуа Бедьяшиль;
- Тиаго Силва;
- Рис Джеймс;
- Бен Чилвелл;
- Энцо Фернандес;
- Михаил Мудрик;
- Нони Мадуэке;
- Рахим Стерлинг;
- Армандо Броя.
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