12 игроков Челси в "неприкасаемом" списке Почеттино. Включая Мудрика

Новый главный тренер " Челси " Маурисио Почеттино, который недавно возглавил команду, составил свой список "неприкасаемых" игроков, которые точно останутся в составе на следующий сезон, сообщает Football London.

Всего в списке 12 игроков, среди которых и украинский вингер Михаил Мудрик.

Также отмечается, что наличие остальных футболистов будет обсуждаться. Также отмечается, что в случае хороших предложений "Челси" готов отпустить даже собственного воспитанника Мэйсона Маунта, а также ключевого хавбека Матео Ковачича.

Ранее сообщалось, что главная задача Синих на это лето - разгрузить состав, в котором сейчас около 30-ти футболистов, что вызывает недовольство в команде.

12 "неприкасаемых" футболистов Челси, которые точно останутся на следующий сезон: