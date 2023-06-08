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12 игроков Челси в "неприкасаемом" списке Почеттино. Включая Мудрика

Наши за границей
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По остальным игрокам могут быть варианты

12 игроков Челси в "неприкасаемом" списке Почеттино. Включая Мудрика

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новый главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино, который недавно возглавил команду, составил свой список "неприкасаемых" игроков, которые точно останутся в составе на следующий сезон, сообщает Football London.

Всего в списке 12 игроков, среди которых и украинский вингер Михаил Мудрик.

Также отмечается, что наличие остальных футболистов будет обсуждаться. Также отмечается, что в случае хороших предложений "Челси" готов отпустить даже собственного воспитанника Мэйсона Маунта, а также ключевого хавбека Матео Ковачича.

Ранее сообщалось, что главная задача Синих на это лето - разгрузить состав, в котором сейчас около 30-ти футболистов, что вызывает недовольство в команде.

12 "неприкасаемых" футболистов Челси, которые точно останутся на следующий сезон:

  • Маркус Беттинелли;
  • Леви Колвилл;
  • Уэсли Фофана;
  • Бенуа Бедьяшиль;
  • Тиаго Силва;
  • Рис Джеймс;
  • Бен Чилвелл;
  • Энцо Фернандес;
  • Михаил Мудрик;
  • Нони Мадуэке;
  • Рахим Стерлинг;
  • Армандо Броя.
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В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Football London

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Комментарии (2)
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ВасяКулебяка (Козливка)
08.06.2023 в 18:52
Мішка недоторканый, незайманий та незабивний
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Cassid (Kiev)
08.06.2023 в 18:43
Кто такой Бройя?
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