Палкин: Верю, что Мудрик отработает полную сумму, которую за него заплатили
Гендиректор горняков продолжает верить в Мудрика в Челси
фото - FC Chelsea
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин верит в светлое будущее Михаила Мудрика, который зимой перешел из донецкого клуба в "
"Во-первых, я не в том положении, чтобы критиковать Мудрика.Если, например, весь "Челси" был бы в хорошем состоянии, а просто Мудрик приехал и показал очень плохой футбол, это одна история.
Но я думаю, что сегодня "Челси" находится на пути к созданию нового клуба, новой команды, приглашению нового тренера, и они находятся в начале новой эры "Челси".
Поэтому Мудрик — главное оружие "Челси" для завоевания будущих титулов. Когда новый тренер приедет и увидит Мудрика, обратит внимание на Мудрика, я верю на 100%, что он отработает полную сумму, которую за него заплатили, и покажет невероятный футбол.
Я знаю его с 15, 16 лет. Я знаю, что он за игрок и какой футбол может показать. В данный момент это довольно сложно. С одной стороны, 100 миллионов евро — это какое-то давление, он хочет что-то показать, а когда сильно хочется, то иногда не получается. С психологической точки зрения нужно быть спокойным, тренироваться и показывать свой футбол вместе со своей командой.
Он должен расти вместе со своим тренером. Я верю, что он покажет очень хороший футбол. Ему просто нужно время", - сказал Палкин.
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