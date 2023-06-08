Палкин: Верю, что Мудрик отработает полную сумму, которую за него заплатили

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин верит в светлое будущее Михаила Мудрика, который зимой перешел из донецкого клуба в " Челси " за 70+30 млн евро.

"Во-первых, я не в том положении, чтобы критиковать Мудрика.Если, например, весь "Челси" был бы в хорошем состоянии, а просто Мудрик приехал и показал очень плохой футбол, это одна история.

Но я думаю, что сегодня "Челси" находится на пути к созданию нового клуба, новой команды, приглашению нового тренера, и они находятся в начале новой эры "Челси".

Поэтому Мудрик — главное оружие "Челси" для завоевания будущих титулов. Когда новый тренер приедет и увидит Мудрика, обратит внимание на Мудрика, я верю на 100%, что он отработает полную сумму, которую за него заплатили, и покажет невероятный футбол.

Я знаю его с 15, 16 лет. Я знаю, что он за игрок и какой футбол может показать. В данный момент это довольно сложно. С одной стороны, 100 миллионов евро — это какое-то давление, он хочет что-то показать, а когда сильно хочется, то иногда не получается. С психологической точки зрения нужно быть спокойным, тренироваться и показывать свой футбол вместе со своей командой.

Он должен расти вместе со своим тренером. Я верю, что он покажет очень хороший футбол. Ему просто нужно время", - сказал Палкин.