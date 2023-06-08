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Шахтер пригрозил судом клубам, которые намерены бесплатно подписать легионеров горняков

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Сергей Палкин рассказал об этом на примере слухов о возможном переходе Манора Соломона в Тоттенхэм

Шахтер пригрозил судом клубам, которые намерены бесплатно подписать легионеров горняков

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что донецкий клуб может подать в суд на "Тоттенхэм Хотспур", если лондонцы попытаются бесплатно подписать вингера Манора Соломона.

"Шпор" связывали с переходом 23-летнего футболиста, который провел прошлый сезон в аренде в "Фулхэме" после приостановки контракта с "Шахтером".

У Соломона еще остается полгода по контракту с "Шахтером", и, как полагают английский СМИ, он ищет другой клуб в Англии.

Также отметим, что ФИФА на год продлила разрешение для легионеров из УПЛ переходить в другие клубы в одностороннем порядке.

"Я связался с Соломоном и его агентом и пригласил его вернуться в наш клуб. Я сказал: "Ты можешь играть все игры в Лиге чемпионов, ты будешь в стартовом составе", но он не хочет переезжать, и я думаю, что он останется в Англии.

В коцне концов, я не знаю, куда он пойдет. В любом случае, если он перейдет в "Тоттенхэм", мы в этом случае будем разбираться с "Тоттенхэмом" в суде. Все сводится к простой ситуации: звучит как неосновательное обогащение.

Вы представляете, мы платим большие деньги за этого игрока, а в итоге "Тоттенхэм" получает его бесплатно? Это нечестно по отношению к нашему клубу. Мы обязательно пойдем в суд и будем бороться за себя.

Хочу обратиться к тем клубам, которые пытаются подписать наших игроков без уплаты трансферного сбора: "Шахтер" будет подавать иски о неосновательном обогащении против игроков или клубов, которые обогатились и извлекли выгоду, получив финансовую выгоду.

Мы считаем, что эти клубы, обогащающиеся за счет "Шахтера", будут обязаны выплатить компенсацию. Эти клубы должны понимать, что они делают, когда решают подписать наших игроков", - заявил Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Тоттенхэм (Лондон) Фулхэм (Лондон) Манор Соломон
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Источник:
ESPN

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