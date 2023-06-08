Шахтер пригрозил судом клубам, которые намерены бесплатно подписать легионеров горняков

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин заявил, что донецкий клуб может подать в суд на "Тоттенхэм Хотспур", если лондонцы попытаются бесплатно подписать вингера Манора Соломона.

"Шпор" связывали с переходом 23-летнего футболиста, который провел прошлый сезон в аренде в "Фулхэме" после приостановки контракта с "Шахтером".

У Соломона еще остается полгода по контракту с "Шахтером", и, как полагают английский СМИ, он ищет другой клуб в Англии.

Также отметим, что ФИФА на год продлила разрешение для легионеров из УПЛ переходить в другие клубы в одностороннем порядке.