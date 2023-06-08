Палкин: Верим, что через два-три года получим бонусы за Мудрика
Бонусы были важной частью в переговорах по трансферу игрока
Фото: https://twitter.com/ChelseaFC
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о ходе переговоров с лондонскими "Арсеналом" и "Челси" по
"Основное различие между Челси и "Арсеналом" заключалось в платежах и бонусах
Те бонусы, которые мы обсуждали с "Арсеналом" иногда казались недостижимыми. В "Челси" у нас есть реальные, справедливые и понятные бонусы.
Мы верим, что получим их через два-три года, однозначно", - сказал Палкин.
Напомним, что 22-летний Мудрик провел за "Челси" 17 матчей во всех турнирах, в которых отличился 2 ассистами.
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