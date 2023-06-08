Палкин: Верим, что через два-три года получим бонусы за Мудрика

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о ходе переговоров с лондонскими "Арсеналом" и "Челси" по Михаилу Мудрику, который, в итоге, зимой перешел в стан "пенсионеров" за 70 млн евро и еще 30 млн "горняки" могут получить в качестве бонусов.

"Основное различие между Челси и "Арсеналом" заключалось в платежах и бонусах Те бонусы, которые мы обсуждали с "Арсеналом" иногда казались недостижимыми. В "Челси" у нас есть реальные, справедливые и понятные бонусы. Мы верим, что получим их через два-три года, однозначно", - сказал Палкин.

Напомним, что 22-летний Мудрик провел за "Челси" 17 матчей во всех турнирах, в которых отличился 2 ассистами.