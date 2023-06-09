Кендзера - о футболе во время войны: Морально это был один из самых сложных сезонов для меня

Защитник " Динамо " Томаш Кендзера, который вторую часть сезона провел в аренде в ПАОКе, рассказал о футболе в Украине во время войны.

"Мы играли без болельщиков. Если была угроза ракетных атак, матч прерывался. На стадионах были специальные комнаты, где мы ожидали сигнала, что можно продолжать игру.

Морально это был один из самых сложных сезонов для меня. Трудно тренироваться, когда в стране идет война.

Я решил, что мне нужно изменить среду, чтобы сконцентрироваться на футболе", - сказал Кендзера.