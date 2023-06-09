Кендзера - о футболе во время войны: Морально это был один из самых сложных сезонов для меня
Томаш рассказал, почему решил сменить обстановку
Фото: fcdynamo.com/ Автор - С.Федорив
Защитник "
"Мы играли без болельщиков. Если была угроза ракетных атак, матч прерывался. На стадионах были специальные комнаты, где мы ожидали сигнала, что можно продолжать игру.
Морально это был один из самых сложных сезонов для меня. Трудно тренироваться, когда в стране идет война.
Я решил, что мне нужно изменить среду, чтобы сконцентрироваться на футболе", - сказал Кендзера.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:sport.pl
Популярное сейчас
- Еще одна команда рассматривает вариант с временным базированием в Ужгороде
- Украинские воины на запорожском направлении взяли в плен двух оккупантов и затрофеили БТР. ВИДЕО
- Игрок Вест Хэма повторил уникальное достижение - он выиграл 5 разных турниров УЕФА
- Лучший сезон Цыганкова, Лунин останется в Реале, Хави сменил Барселону
- Красотка дня. Свежеиспеченная жена экс-футболиста Динамо Георгия Цитаишвили. ФОТО
- Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн