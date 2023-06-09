"На тот момент я сделал все, что мог", - Ордец рассказал, как покидал московское Динамо после 24 февраля

Украинский защитник московского "Динамо" Иван Ордец, который сейчас играет в аренде в немецком "Бохуме", рассказал, как он покидал российский клуб после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"24 числа, когда началась война, я сразу для себя решил, что больше не смогу играть (в московском "Динамо", - прим.). Мы решили это всей семьей и было очень тяжело. Можно сказать, что-то умерло внутри меня.

Я сразу позвонил в клуб и объявил о своей позиции. Конечно же, я хотел покинуть клуб, но на тот момент я сделал все, что мог – решил не выходить на футбольное поле.

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Мы начали думать о моем будущем – чтобы найти какую-то команду. Это было нелегко. Мы ждали от ФИФА, чтобы они выпустили какие-то документы – чтобы футболист мог приостановить или разорвать контракт.

Разорвать соглашение я не смог, потому что у меня было два года контракта. Мой агент связывался с ФИФА, и они ему сказали, что футболист не имеет права разрывать контракт, а только приостанавливать.

Как только ФИФА выпустила эти правила, мы на следующий день воспользовались этой функцией, и я оказался в Германии", – сказал Ордец.