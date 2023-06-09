  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "На тот момент я сделал все, что мог", - Ордец рассказал, как покидал московское Динамо после 24 февраля
В тренде

"На тот момент я сделал все, что мог", - Ордец рассказал, как покидал московское Динамо после 24 февраля

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Защитник не смог разорвать контракт с клубом, а только приостановил

"На тот момент я сделал все, что мог", - Ордец рассказал, как покидал московское Динамо после 24 февраля

Новина українською

Украинский защитник московского "Динамо" Иван Ордец, который сейчас играет в аренде в немецком "Бохуме", рассказал, как он покидал российский клуб после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"24 числа, когда началась война, я сразу для себя решил, что больше не смогу играть (в московском "Динамо", - прим.). Мы решили это всей семьей и было очень тяжело. Можно сказать, что-то умерло внутри меня.

Я сразу позвонил в клуб и объявил о своей позиции. Конечно же, я хотел покинуть клуб, но на тот момент я сделал все, что мог – решил не выходить на футбольное поле.

Читайте такжеЗозуля: Тимощук и Ордец не заслуживают называть себя украинцами и носить украинский паспорт

Мы начали думать о моем будущем – чтобы найти какую-то команду. Это было нелегко. Мы ждали от ФИФА, чтобы они выпустили какие-то документы – чтобы футболист мог приостановить или разорвать контракт.

Разорвать соглашение я не смог, потому что у меня было два года контракта. Мой агент связывался с ФИФА, и они ему сказали, что футболист не имеет права разрывать контракт, а только приостанавливать.

Как только ФИФА выпустила эти правила, мы на следующий день воспользовались этой функцией, и я оказался в Германии", – сказал Ордец.

Напомним, что арендное соглашение Ордеца с "Бохумом" истекает 30 июня текущего года. Затем игроку, вероятно, придётся искать новую команду.

В нынешнем сезоне за немецкую команду защитник сыграл 33 матча во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

По теме
yellow-arrow
Ордец: Могу, готов играть в сборной Украины, но я не могу сам себя туда вызвать
yellow-arrow
Цена Яремчука упала почти вдвое. Transfermarkt обновил цены на украинцев в Бельгии
yellow-arrow
Чеберко подписал контракт с клубом MLS Коламбус Крю
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Иван Ордец Динамо (Киев) Бохум
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
THE GAME / ROMAN KADEMIN

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex 66 (Кременчук)
09.06.2023 в 22:44
Заберіть геть звідси цю ватну мразоту......воно поїхало грати коли у нас вже була війна....гроші не пахнуть. А коли почали літати ракети воно прокинулось...тьфу
Ответить
0
0
sergio07 (Запоріжжя)
09.06.2023 в 21:33
Дарма він взагалі до москалів поїхав!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде