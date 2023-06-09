Цена Яремчука упала почти вдвое. Transfermarkt обновил цены на украинцев в Бельгии

Популярный аналитический портал Transfermarkt сегодня провел обновление цен на футболистов в бельгийском футболе, которое коснулось в том числе выступающих в лиге украинцев.

Наибольший регресс в стоимости среди украинцев показал нападающий "Брюгге" Роман Яремчук, стоимость которого упала на 4 млн евро - с 9-ти до 5-ти млн евро.

По 50 тысяч евро цены потеряли форвард "Сент-Трюйдена" Александр Филиппов (сейчас стоит 200 тыс) и защитник "Кортрейка" Алексей Сыч – поточная цена в 600 тысяч евро.

На 100 тысяч подешевел Александр Драмбаев из "Зюльте-Варегема" (сейчас 600 тыс).

Единственный украинец, который прибавил в цене - хавбек Денис Бунчуков 200 из "Сере", который прибавил сразу в два раза, но на своем уровне – со 100 до 200 тысяч евро.