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Цена Яремчука упала почти вдвое. Transfermarkt обновил цены на украинцев в Бельгии

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Единственный украинец, который прибавил в цене в Бельгии - хавбек Денис Бунчуков

Цена Яремчука упала почти вдвое. Transfermarkt обновил цены на украинцев в Бельгии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Популярный аналитический портал Transfermarkt сегодня провел обновление цен на футболистов в бельгийском футболе, которое коснулось в том числе выступающих в лиге украинцев.

Наибольший регресс в стоимости среди украинцев показал нападающий "Брюгге" Роман Яремчук, стоимость которого упала на 4 млн евро - с 9-ти до 5-ти млн евро.

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По 50 тысяч евро цены потеряли форвард "Сент-Трюйдена" Александр Филиппов (сейчас стоит 200 тыс) и защитник "Кортрейка" Алексей Сыч – поточная цена в 600 тысяч евро.

На 100 тысяч подешевел Александр Драмбаев из "Зюльте-Варегема" (сейчас 600 тыс).

Единственный украинец, который прибавил в цене - хавбек Денис Бунчуков 200 из "Сере", который прибавил сразу в два раза, но на своем уровне – со 100 до 200 тысяч евро.

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В статье: Роман Яремчук Брюгге Зюлте-Варегем Кортрейк Александр Филиппов Сент-Трюйден Алексей Сыч Александр Драмбаев
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Источник:
Transfermarkt

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