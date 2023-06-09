Ордец: Могу, готов играть в сборной Украины, но я не могу сам себя туда вызвать

Украинский защитник "Бохума" Иван Ордец, который играет в немецком клубе на правах аренды от московского "Динамо", заявил о желании играть за сборную Украины.

"Конечно, я могу, я готов играть в сборной. Я хочу, понятное дело. Но я не могу сам себя вызвать туда. Это зависит от главного тренера.

Если он посчитает нужным вызвать меня, то вызовет", — сказал Ордец.

Напомним, что 30-летний футболист последний раз играл за сборную Украины 27 марта 2018 года. После перехода в московское "Динамо" его в сборную не вызвали.