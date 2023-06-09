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Ордец: Могу, готов играть в сборной Украины, но я не могу сам себя туда вызвать

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Защитник был бы рад вернуться в сборную Украины

Ордец: Могу, готов играть в сборной Украины, но я не могу сам себя туда вызвать

Новина українською

Украинский защитник "Бохума" Иван Ордец, который играет в немецком клубе на правах аренды от московского "Динамо", заявил о желании играть за сборную Украины.

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"Конечно, я могу, я готов играть в сборной. Я хочу, понятное дело. Но я не могу сам себя вызвать туда. Это зависит от главного тренера.

Если он посчитает нужным вызвать меня, то вызовет", — сказал Ордец.

Напомним, что 30-летний футболист последний раз играл за сборную Украины 27 марта 2018 года. После перехода в московское "Динамо" его в сборную не вызвали.

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"На тот момент я сделал все, что мог", - Ордец рассказал, как покидал московское Динамо после 24 февраля
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В статье: Украина Иван Ордец Динамо (Киев) Бохум
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Источник:
THE GAME / ROMAN KADEMIN

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Комментарии (2)
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Будєм разбіратся (Київ)
09.06.2023 в 22:49
Не дай бог в збірній будуть Рак чи Ордець. Кормільци драні
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+2
0
Evginarius (Чернігів)
09.06.2023 в 22:36
шльондра
Ответить
0
0

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