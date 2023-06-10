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Тренер Краковии недоволен уходом Коноплянки из команды

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У клуба есть серьезные проблемы с составом

Тренер Краковии недоволен уходом Коноплянки из команды

Фото: mkscracovia

Новина українською

Наставник "Краковии" Яцек Зелинский негативно высказался об уходе из клуба украинского полузащитника Евгения Коноплянки.

"Есть большие проблемы с составом. Я еще не разговаривал с президентом на этот счет. Коноплянка, Пестка, Немчицкий и Сиплак – это серьезные потери. Нужно подумать, как их компенсировать. Хотел бы сделать четыре трансфера, но что из этого получится - увидим. Это вопросы моих переговоров с руководством.

Если посмотреть на статистику, у нас был самый молодой стартовый состав в Экстраклассе. Наша основная команда состояла из игроков от 21 до 24 лет. Кроме Коноплянки, Яблонского, Рапы и Югаса, остальные футболисты 1998 года рождения и младше", - сказал тренер.

Напомним, недавно Коноплянка покинул "Краковию", за которую выступал с февраля 2022 года. За весь период в польской команде украинец сыграл 38 матчей, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

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В статье: Евгений Коноплянка Краковия (Краков)
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Источник:
Dziennik Polski

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