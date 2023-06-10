Тренер Краковии недоволен уходом Коноплянки из команды

Наставник "Краковии" Яцек Зелинский негативно высказался об уходе из клуба украинского полузащитника Евгения Коноплянки.

"Есть большие проблемы с составом. Я еще не разговаривал с президентом на этот счет. Коноплянка, Пестка, Немчицкий и Сиплак – это серьезные потери. Нужно подумать, как их компенсировать. Хотел бы сделать четыре трансфера, но что из этого получится - увидим. Это вопросы моих переговоров с руководством.

Если посмотреть на статистику, у нас был самый молодой стартовый состав в Экстраклассе. Наша основная команда состояла из игроков от 21 до 24 лет. Кроме Коноплянки, Яблонского, Рапы и Югаса, остальные футболисты 1998 года рождения и младше", - сказал тренер.