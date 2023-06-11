Transfermarkt обновил стоимости игроков польской Экстраклассы – Коноплянка подешевел, а Кочергин вырос в цене

Портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков польской Экстраклассы. Стоимость только одного украинского футболиста повысилась.

Евгений Коноплянка, на правах свободного агента покинувший "Краковию", подешевел на 200 тысяч евро. Теперь его цена составляет 500 тысяч.

Самым дорогим украинцем в чемпионате Польши остается полузащитник "Ракува" Владислав Кочергин. Его стоимость теперь составляет два миллиона евро. Напомним, по итогу сезона "Ракув" впервые в истории клуба выиграл чемпионат Польши.

Опорный полузащитник "Легии" Игорь Харатин подешевел на 100 тысяч евро. Его трансферная стоимость упала до 400 тысяч евро.

Левый защитник "Стражи" Владимир Костевич и центрбек "Короны" Кирилл Петров теперь стоят по 250 тысяч евро. Костевич подешевел на 150 тысяч, а Петров – на 50 тысяч. Стоимость вратаря "Леха" Артура Рудька упала с 300 до 200 тысяч евро.