Мудрик хочет сыграть на молодежном Евро, чтобы набрать лучшую форму к клубному сезону

Вингер "Челси" Михаил Мудрик готов сыграть за молодёжную сборную Украины на Евро-2021, пишет The Telegraph.

Участием в этом турнире украинец хочет набрать свою лучшую форму к следующему сезону. Также отмечается, что в "Челси" поддерживают такое желание игрока.

Впрочем, пока что неизвестно, примет ли Михаил участие в финальном турнире Евро. Мудрик не был вызван на сбор молодежной сборной Украины перед Евро-2023, однако отмечалось, что в окончательной официальной заявке на турнир могут оказаться и те футболисты, которые вызваны на июньский сбор национальной команды Украины.

Напомним, чемпионат Европы 2023 U-21 стартует 21 июня. Сборная Украины в группе В сыграет с Хорватией, Испанией и Румынией.