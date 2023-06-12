Мудрик хочет сыграть на молодежном Евро, чтобы набрать лучшую форму к клубному сезону
Вероятно, вингер все-таки поедет на молодежное Евро
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер "Челси"
Участием в этом турнире украинец хочет набрать свою лучшую форму к следующему сезону. Также отмечается, что в "Челси" поддерживают такое желание игрока.
Впрочем, пока что неизвестно, примет ли Михаил участие в финальном турнире Евро. Мудрик не был вызван на сбор молодежной сборной Украины перед Евро-2023, однако отмечалось, что в окончательной официальной заявке на турнир могут оказаться и те футболисты, которые вызваны на июньский сбор национальной команды Украины.
Напомним, чемпионат Европы 2023 U-21 стартует 21 июня. Сборная Украины в группе В сыграет с Хорватией, Испанией и Румынией.
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