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Стрижак: Почему я редко играл за Габалу? Это останется для меня тайной

Наши за границей
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Хавбек оценил этап своей карьеры в Азербайджане

Стрижак: Почему я редко играл за Габалу? Это останется для меня тайной

Фото: azerisport.com

Новина українською

Украинский хавбек Андрей Стрижак, покинувший ряды клуба "Габала", рассказал, почему ему не удалось заиграть в Азербайджане.

- В новом сезоне меня не будет в "Габале". Тренерский корпус мне не доверяет. Я увидел это во второй части сезона. Поэтому и не останусь в команде. Мы общались по поводу нового контракта со спортивным директором. Поблагодарили друг друга за сотрудничество, но моя карьера в "Габале" завершена. Сейчас я нахожусь в Польше. Веду переговоры о переходе в другой клуб. Называть команду пока не буду.

- Как думаете, почему вы редко играли? Обсуждали это с главным тренером "Габалы"?

- У меня нет ответа на вопрос о причине этого. Это останется для меня тайной. Я говорил с тренером один раз, но не на футбольную тему. Он интересовался у меня ситуацией в Украине. Тогда ситуация была очень трудной. Видимо, я не мог сконцентрироваться на тренировках.

- Вы стали обладателем Кубка Азербайджана. Что чувствуете?

- Это невероятно прекрасные чувства. Завоевывать титул всегда приятно. Особенно незабываемым успех становится, если ты добиваешься его за рубежом.

- Как оцените в целом азербайджанский этап своей карьеры?

- Я приобрел опыт выступления за рубежом. Завоевал Кубок Азербайджана. Конечно, не все получилось так, как хотелось. У меня не было достаточной игровой практики. Но все же этот этап карьеры считаю преимуществом для себя.

- Что скажете об азербайджанской премьер-лиге?

- Азербайджанский чемпионат вызвал у меня позитивные эмоции. В нем играют команды и футболисты хорошего уровня. Единственный недостаток – мало болельщиков на трибунах. Будь на матчах столько же фанатов, что и на финале Кубка, было бы потрясающе, - подытожил Стрижак.

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В статье: Габала (Азербайджан) Андрей Стрижак
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Источник:
Azerisport.com

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