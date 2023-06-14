Де Дзерби: Потенциал Мудрика измерить практически невозможно, но к нему нужен особый подход

Экс-тренер " Шахтера " Роберто Де Дзерби, который сейчас работает с "Брайтоном", высказался о Михаиле Мудрике, с которым тренер работал в донецкой команде.

"Потенциал Мудрика не имеет границ. Измерить этот потенциал практически невозможно, но к нему нужен особый подход, особое наставничество, прежде всего, в ментальном плане.

Он очень чувствительный, но отличный парень. Ему есть над чем работать, но он может стать особенным футболистом", - сказал Де Дзерби.