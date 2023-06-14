Де Дзерби: Потенциал Мудрика измерить практически невозможно, но к нему нужен особый подход
Тренер уверен в светлом будущем вингера
Денис Руденко, Footboom
Экс-тренер "
"Потенциал Мудрика не имеет границ. Измерить этот потенциал практически невозможно, но к нему нужен особый подход, особое наставничество, прежде всего, в ментальном плане.
Он очень чувствительный, но отличный парень. Ему есть над чем работать, но он может стать особенным футболистом", - сказал Де Дзерби.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Bobo Effe
Популярное сейчас
- УПЛ плей-офф. ЛНЗ - Ингулец 2:1. Расширение географии
- Вирт: Президент Вереса сказал, что весь футбольный клуб против меня
- ЛНЗ - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за право играть в УПЛ
- "Услышал тебя, Витек". Яремчук ответил на критику Леоненко
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО
- Битва красоток. Роскошные вторые половинки Фиорентины и Вест Хэма. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн