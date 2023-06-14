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Де Дзерби: Потенциал Мудрика измерить практически невозможно, но к нему нужен особый подход

Наши за границей
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Тренер уверен в светлом будущем вингера

Де Дзерби: Потенциал Мудрика измерить практически невозможно, но к нему нужен особый подход

Денис Руденко, Footboom

Новина українською

Экс-тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби, который сейчас работает с "Брайтоном", высказался о Михаиле Мудрике, с которым тренер работал в донецкой команде.

"Потенциал Мудрика не имеет границ. Измерить этот потенциал практически невозможно, но к нему нужен особый подход, особое наставничество, прежде всего, в ментальном плане.

Он очень чувствительный, но отличный парень. Ему есть над чем работать, но он может стать особенным футболистом", - сказал Де Дзерби.

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В статье: Челси (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби Михаил Мудрик
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Источник:
Bobo Effe

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