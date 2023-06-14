Зинченко - россиянам: Никогда не называйте нас братьями, как вы делали это в прошлом

Украинский защитник " Арсенала " Александр Зинченко дал интервью известному журналисту Пирсу Моргану, в котором рассказал о своем отношении к российским спортсменам.

– Украинские спортсмены не жмут руку россиянам и белорусам. Что вы думаете по этому поводу? Пожмете ли вы руку, если вы сыграет с командой, в которой есть игрок из России?

– Никаких шансов. Потому что я никогда не пойму их реакцию.

Я должен быть честен. Вы можете сказать: "Хорошо, но они ничего не делают против нас" или что-то подобное. Но да, они делают. Как и что? Они не реагируют.

Если никто не хочет говорить, потому что боится, то мне жаль. Очень жаль. Никогда не называйте нас братьями, как вы делали это в прошлом. Никогда в будущем.