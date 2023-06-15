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Зинченко: Если будет нужно, я пойду воевать за Украину. Но сейчас я намного полезнее здесь

Наши за границей
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Алекс заявил, что если будет нужно, он готов взять в руки оружие

Зинченко: Если будет нужно, я пойду воевать за Украину. Но сейчас я намного полезнее здесь

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко заявил о том, что если будет нужно, он готов взять в руки оружие и защищать свою страну от российских захватчиков.

– Ты хотел присоединиться и пойти воевать?

– Будет время, когда все будут там. Если это будет последний звонок, то все будут воевать.

– Ты пойдешь?

– Все пойдут.

– Будешь воевать за Украину?

– Конечно. Но в тоже время я понимаю, что сейчас, в это время, я намного полезнее здесь. В этот момент. Но слушайте, никто не знает, что произойдет дальше.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко война с россией
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Комментарии (1)
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oleg.m.3972 (Харьков)
15.06.2023 в 00:44
То же самое говорили Гордон и Арестович. Слова, слова...
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