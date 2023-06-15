Зинченко: Если будет нужно, я пойду воевать за Украину. Но сейчас я намного полезнее здесь
Алекс заявил, что если будет нужно, он готов взять в руки оружие
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "
– Ты хотел присоединиться и пойти воевать?
– Будет время, когда все будут там. Если это будет последний звонок, то все будут воевать.
– Ты пойдешь?
– Все пойдут.
– Будешь воевать за Украину?
– Конечно. Но в тоже время я понимаю, что сейчас, в это время, я намного полезнее здесь. В этот момент. Но слушайте, никто не знает, что произойдет дальше.
Arsenal and Ukraine player Oleksandr Zinchenko tells Piers Morgan he wants to fight for his country.— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) June 14, 2023
"There will be a time, everyone will be there. It will be the last call."
Watch more of the interview on TalkTV at 8pm.@piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/wGNAN0jFR6
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