Зинченко: Если будет нужно, я пойду воевать за Украину. Но сейчас я намного полезнее здесь

Украинский защитник " Арсенала " Александр Зинченко заявил о том, что если будет нужно, он готов взять в руки оружие и защищать свою страну от российских захватчиков.

– Ты хотел присоединиться и пойти воевать?

– Будет время, когда все будут там. Если это будет последний звонок, то все будут воевать.

– Ты пойдешь?

– Все пойдут.

– Будешь воевать за Украину?

– Конечно. Но в тоже время я понимаю, что сейчас, в это время, я намного полезнее здесь. В этот момент. Но слушайте, никто не знает, что произойдет дальше.

Arsenal and Ukraine player Oleksandr Zinchenko tells Piers Morgan he wants to fight for his country.



"There will be a time, everyone will be there. It will be the last call."



Watch more of the interview on TalkTV at 8pm.