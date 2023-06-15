Ассист Костышина принес Эль-Пасо победу в матче USL
Украинец внес вклад в успех своей команды
Фото: EPLocomotiveFC
Украинский полузащитник "Эль-Пасо" Денис Костышин внес важный вклад в победу своей команды. Клуб украинца на своем стадионе обыграл "Лас-Вегас Лайтс" (2:1) в рамках 14-го тура регулярного чемпионата USL.
25-летний Костышин вышел в основном составе и отметился результативной передачей. На 32-й минуте хавбек подал с углового на Эрика Маккью и тот забил гол в ворота гостей. Этот мяч стал победным в игре.
Заметим, что Костышин был заменен на 63-й минуте встречи.
"Эль-Пасо" занимает первое место в Западной конференции USL.
Just how they drew it up! ????— USL Championship (@USLChampionship) June 15, 2023
Erik McCue's first goal of the season puts @eplocomotivefc in front!#ELPvLV pic.twitter.com/pupdmTf3ht
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