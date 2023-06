Ассист Костышина принес Эль-Пасо победу в матче USL

Украинский полузащитник "Эль-Пасо" Денис Костышин внес важный вклад в победу своей команды. Клуб украинца на своем стадионе обыграл "Лас-Вегас Лайтс" (2:1) в рамках 14-го тура регулярного чемпионата USL.

25-летний Костышин вышел в основном составе и отметился результативной передачей. На 32-й минуте хавбек подал с углового на Эрика Маккью и тот забил гол в ворота гостей. Этот мяч стал победным в игре.

Заметим, что Костышин был заменен на 63-й минуте встречи.

"Эль-Пасо" занимает первое место в Западной конференции USL.

