"Это миллион процентов". Зинченко рассказал, где будет жить после завершения карьеры

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко рассказал, когда вернется в Украину навсегда.

– Вы знаете людей, которые потеряли жизнь на войне в Украине?

– Конечно.

– Среди них есть ваши друзья?

– Это не совсем близкие-близкие друзья, но, да, друзья.

– Люди, которых вы знали, убиты?

– Да, убиты. Уничтожены бомбами в своих домах. Они ничего не сделали, они этого не заслужили.

– Ваша семья в Украине?

– Да. Они не хотят покидать страну. Это их родина. Я тоже по завершении футбольной карьеры буду жить в Украине. Это точно, миллион процентов, – сказал Зинченко в интервью журналисту Пирсу Моргану.