"Это миллион процентов". Зинченко рассказал, где будет жить после завершения карьеры
Ответ футболиста вас не удивит
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко рассказал, когда вернется в Украину навсегда.
– Вы знаете людей, которые потеряли жизнь на войне в Украине?
– Конечно.
– Среди них есть ваши друзья?
– Это не совсем близкие-близкие друзья, но, да, друзья.
– Люди, которых вы знали, убиты?
– Да, убиты. Уничтожены бомбами в своих домах. Они ничего не сделали, они этого не заслужили.
– Ваша семья в Украине?
– Да. Они не хотят покидать страну. Это их родина. Я тоже по завершении футбольной карьеры буду жить в Украине. Это точно, миллион процентов, – сказал Зинченко в интервью журналисту Пирсу Моргану.
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