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"Это миллион процентов". Зинченко рассказал, где будет жить после завершения карьеры

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(2 голосов)

Ответ футболиста вас не удивит

"Это миллион процентов". Зинченко рассказал, где будет жить после завершения карьеры

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко рассказал, когда вернется в Украину навсегда.

– Вы знаете людей, которые потеряли жизнь на войне в Украине?

– Конечно.

– Среди них есть ваши друзья?

Это не совсем близкие-близкие друзья, но, да, друзья.

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– Люди, которых вы знали, убиты?

– Да, убиты. Уничтожены бомбами в своих домах. Они ничего не сделали, они этого не заслужили.

– Ваша семья в Украине?

– Да. Они не хотят покидать страну. Это их родина. Я тоже по завершении футбольной карьеры буду жить в Украине. Это точно, миллион процентов, – сказал Зинченко в интервью журналисту Пирсу Моргану.

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В статье: Украина Арсенал (Лондон) Александр Зинченко война с россией
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