Шевченко: Челси верит в Мудрика. Ему нужно дать время и подождать

Легенда украинского футбола и экс-форвард "Челси" Андрей Шевченко уверен, что вингер Михаил Мудрик еще проявит свой потенциал в лондонском клубе.

"Он очень молод, у него большой потенциал. Он подписал долгосрочный контракт с "Челси". Посмотрим, что будет в конце срока соглашения.

Я думаю, что у него есть качество и мощная база. Похоже, что "Челси" верит в него. Сейчас там новый тренер. Мы просто должны дать Михаилу время и подождать. Это политика и видение клуба", – приводит слова Шевченко Goal.