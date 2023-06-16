Шевченко: Челси верит в Мудрика. Ему нужно дать время и подождать
Экс-форвард синих поделился мнением о выступлениях украинца
instagram.com/chelseafc
Легенда украинского футбола и экс-форвард "Челси" Андрей Шевченко уверен, что вингер Михаил Мудрик еще проявит свой потенциал в лондонском клубе.
"Он очень молод, у него большой потенциал. Он подписал долгосрочный контракт с "Челси". Посмотрим, что будет в конце срока соглашения.
Я думаю, что у него есть качество и мощная база. Похоже, что "Челси" верит в него. Сейчас там новый тренер. Мы просто должны дать Михаилу время и подождать. Это политика и видение клуба", – приводит слова Шевченко Goal.
Мудрик перебрался в "Челси" из "Шахтера" это зимой. 22-летний вингер провел за "синих" 17 матчей во всех турнирах, в которых отличился 2 ассистами. Главным тренером команды в новом сезоне будет Маурисио Почеттино.
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