Кривцов: MLS – совсем не пенсия. Переход Месси это подтверждает

Защитник "Интер Майами" и сборной Украины Сергей Кривцов высказался по поводу уровня чемпионата MLS.

"Я думал, что в этом чемпионате со своим опытом смогу стать и раздавать пасы. Теперь мне кажется, что там бегают больше, чем в УПЛ. В МЛС играют атака на атаку. Поэтому это совсем не пенсия. Переход Лионеля Месси это подтверждает", – поделился Кривцов в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, Кривцов перешел в "Интер Майами" из "Шахтера" в зимнее трансферное окно в качестве свободного агента. За американскую команду защитник отыграл уже 17 матчей, в которых забил 1 гол. В его пассиве также три желтые карточки.

Как известно, звездный аргентинец Лионель Месси на правах свободного агента перейдет в "Интер Майами".