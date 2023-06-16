Кривцов: MLS – совсем не пенсия. Переход Месси это подтверждает
Украинский защитник был удивлен уровнем лиги
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Интер Майами" и сборной Украины Сергей Кривцов высказался по поводу уровня чемпионата MLS.
"Я думал, что в этом чемпионате со своим опытом смогу стать и раздавать пасы. Теперь мне кажется, что там бегают больше, чем в УПЛ.
В МЛС играют атака на атаку. Поэтому это совсем не пенсия. Переход Лионеля Месси это подтверждает", – поделился Кривцов в комментарии ВЗБІРНА.
Напомним, Кривцов перешел в "Интер Майами" из "Шахтера" в зимнее трансферное окно в качестве свободного агента. За американскую команду защитник отыграл уже 17 матчей, в которых забил 1 гол. В его пассиве также три желтые карточки.
Как известно, звездный аргентинец Лионель Месси на правах свободного агента перейдет в "Интер Майами".
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