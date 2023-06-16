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Кривцов: MLS – совсем не пенсия. Переход Месси это подтверждает

Наши за границей
(3 голосов)

Украинский защитник был удивлен уровнем лиги

Кривцов: MLS – совсем не пенсия. Переход Месси это подтверждает

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Интер Майами" и сборной Украины Сергей Кривцов высказался по поводу уровня чемпионата MLS.

"Я думал, что в этом чемпионате со своим опытом смогу стать и раздавать пасы. Теперь мне кажется, что там бегают больше, чем в УПЛ.

В МЛС играют атака на атаку. Поэтому это совсем не пенсия. Переход Лионеля Месси это подтверждает", – поделился Кривцов в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, Кривцов перешел в "Интер Майами" из "Шахтера" в зимнее трансферное окно в качестве свободного агента. За американскую команду защитник отыграл уже 17 матчей, в которых забил 1 гол. В его пассиве также три желтые карточки.

Как известно, звездный аргентинец Лионель Месси на правах свободного агента перейдет в "Интер Майами".

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В статье: Сергей Кривцов Интер Майами
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Источник:
ВЗБІРНА

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Комментарии (2)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
16.06.2023 в 15:44
Саме перехід Мессі і є свідченням пенсійного шляху.
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fanatSD (донецк)
16.06.2023 в 16:44
тебя там не хватает "эксперт" дырявый.не суй свой поганый нос во все дыры
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