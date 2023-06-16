Николини: У Мудрика в Челси пока получилось плохо, но на это есть объективные причины

Ассистент Дарио Срны в "Шахтере" Карло Николини прокомментировал переход вингера Михаила Мудрика в " Челси " и последующую не самую удачную игру футболиста в ставе лондонской команды.

"У Мудрика пока получилось плохо, это бесспорно, но давайте проанализируем объективные вещи. Его взяли в январе, он отсутствовал два с половиной месяца, готовился в тех условиях, в которых мы находимся. Сменили тренера, начали постоянно без логики ставить игроков. Назовите мне кого-нибудь, кто хорошо выступил в "Челси" в этом году.

Достаточно посмотреть матч против Германии, чтобы понять все. С той структурой, которую он знает, и товарищами по команде, которых он знает, вы сразу увидели, на что он способен.

Другое влияние в "Арсенале"? Может быть, у "Арсенала" другая игра, у них есть Зинченко, который помог бы ему освоиться, другая ситуация. "Челси" придерживался философии, что они, вероятно, не верили, что все пойдет так плохо. Настолько, что они снова сменили тренера", - сказал Николини.