Николини: У Мудрика в Челси пока получилось плохо, но на это есть объективные причины
А у кого из игроков Челси в минувшем сезоне вышло хорошо?
Getty Images / Global Images Ukraine
Ассистент Дарио Срны в "Шахтере" Карло Николини прокомментировал переход вингера Михаила Мудрика в "
"У Мудрика пока получилось плохо, это бесспорно, но давайте проанализируем объективные вещи. Его взяли в январе, он отсутствовал два с половиной месяца, готовился в тех условиях, в которых мы находимся. Сменили тренера, начали постоянно без логики ставить игроков. Назовите мне кого-нибудь, кто хорошо выступил в "Челси" в этом году.
Достаточно посмотреть матч против Германии, чтобы понять все. С той структурой, которую он знает, и товарищами по команде, которых он знает, вы сразу увидели, на что он способен.
Другое влияние в "Арсенале"? Может быть, у "Арсенала" другая игра, у них есть Зинченко, который помог бы ему освоиться, другая ситуация. "Челси" придерживался философии, что они, вероятно, не верили, что все пойдет так плохо. Настолько, что они снова сменили тренера", - сказал Николини.
Популярное сейчас
- Поворознюк – о подрыве Каховской ГЭС: Если бы они это не сделали, через неделю мы уже были бы в Крыму и ели шашлыки
- Матч сборной Украины, отбор на Евро, финал Лиги Наций. Расписание футбола на 16-18 июня
- Павелко дал комментарий после свого ареста
- "Это миллион процентов". Зинченко рассказал, где будет жить после завершения карьеры
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
- Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО