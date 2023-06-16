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Николини: У Мудрика в Челси пока получилось плохо, но на это есть объективные причины

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А у кого из игроков Челси в минувшем сезоне вышло хорошо?

Николини: У Мудрика в Челси пока получилось плохо, но на это есть объективные причины

Getty Images / Global Images Ukraine

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Ассистент Дарио Срны в "Шахтере" Карло Николини прокомментировал переход вингера Михаила Мудрика в "Челси" и последующую не самую удачную игру футболиста в ставе лондонской команды.

"У Мудрика пока получилось плохо, это бесспорно, но давайте проанализируем объективные вещи. Его взяли в январе, он отсутствовал два с половиной месяца, готовился в тех условиях, в которых мы находимся. Сменили тренера, начали постоянно без логики ставить игроков. Назовите мне кого-нибудь, кто хорошо выступил в "Челси" в этом году.

Достаточно посмотреть матч против Германии, чтобы понять все. С той структурой, которую он знает, и товарищами по команде, которых он знает, вы сразу увидели, на что он способен.

Другое влияние в "Арсенале"? Может быть, у "Арсенала" другая игра, у них есть Зинченко, который помог бы ему освоиться, другая ситуация. "Челси" придерживался философии, что они, вероятно, не верили, что все пойдет так плохо. Настолько, что они снова сменили тренера", - сказал Николини.

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В статье: Карло Николини Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Tv Play

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