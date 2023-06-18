Денис Костышин забил эффектный гол издали, его команда возглавила второй дивизион США – ВИДЕО
Это уже четвёртый гол парня в США
Украинский полузащитник клуба "Эль Пасо" Денис Костишин в матче 15-го тура USL - второго по рангу дивизиона в США - отличился забитым голом в ворота "Тампа Бэй". Денис получил мяч на половине поля соперника и пробил в нижний угол метров с 28-ми. Этот гол помог "Эль Пасо" избежать поражения – игра завершилась со счетом 1:1. При этом ничья позволила выйти на первое место в Восточной Конференции – команда Костышина опередила Сакраменто.
Добавим, что 24-летний Денис Костышин в текущем сезоне отличился четырьмя голами и двумя результативными передачами в 15 матчах за "Эль-Пасо".
#ELPvTBR #VamosLocos pic.twitter.com/XSHXTAhQnk— El Paso Locomotive FC (@eplocomotivefc) June 18, 2023
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