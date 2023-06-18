Денис Костышин забил эффектный гол издали, его команда возглавила второй дивизион США – ВИДЕО

Украинский полузащитник клуба "Эль Пасо" Денис Костишин в матче 15-го тура USL - второго по рангу дивизиона в США - отличился забитым голом в ворота "Тампа Бэй". Денис получил мяч на половине поля соперника и пробил в нижний угол метров с 28-ми. Этот гол помог "Эль Пасо" избежать поражения – игра завершилась со счетом 1:1. При этом ничья позволила выйти на первое место в Восточной Конференции – команда Костышина опередила Сакраменто.

Добавим, что 24-летний Денис Костышин в текущем сезоне отличился четырьмя голами и двумя результативными передачами в 15 матчах за "Эль-Пасо".