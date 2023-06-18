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Денис Костышин забил эффектный гол издали, его команда возглавила второй дивизион США – ВИДЕО

Наши за границей
(1 голосов)

Это уже четвёртый гол парня в США

Денис Костышин забил эффектный гол издали, его команда возглавила второй дивизион США – ВИДЕО

Новина українською

Украинский полузащитник клуба "Эль Пасо" Денис Костишин в матче 15-го тура USL - второго по рангу дивизиона в США - отличился забитым голом в ворота "Тампа Бэй". Денис получил мяч на половине поля соперника и пробил в нижний угол метров с 28-ми. Этот гол помог "Эль Пасо" избежать поражения – игра завершилась со счетом 1:1. При этом ничья позволила выйти на первое место в Восточной Конференции – команда Костышина опередила Сакраменто.

Добавим, что 24-летний Денис Костышин в текущем сезоне отличился четырьмя голами и двумя результативными передачами в 15 матчах за "Эль-Пасо".

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В статье: Денис Костышин лучшие голы
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Комментарии (2)
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vadooo (Слатино)
18.06.2023 в 11:41
А на каком основании он выехал из Украины ?
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Romanik2806 (Киев)
18.06.2023 в 12:46
через програму "Шлях"
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