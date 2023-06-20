Греческий ПАОК заинтересовался Коваленко

Греческий ПАОК проявляет интерес к украинскому хавбеку Виктору Коваленко, сообщает Sport Italia.

Отмечается, что греческий клуб рассматривает возможность выкупить контракт игрока, который принадлежит " Аталанте ".

У Коваленко хорошие взаимоотношения с техническим директором ПАОКА Жозе Боту по совместной работе в донецком "Шахтере", и этот факт может стать определяющем в возможном трансфере.

Напомним, что 27-летний Коваленко провел прошлый сезон в аренде в "Специи", в составе которой провел 47 матчей, забив один гол и отдав пять результативных передач.

После того, как "Специя" вылетела в Серию B, украинец вернулся в "Аталанту".