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Греческий ПАОК заинтересовался Коваленко

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В переходе может подсобить техдиректор греческого клуба Жозе Боту

Греческий ПАОК заинтересовался Коваленко

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Греческий ПАОК проявляет интерес к украинскому хавбеку Виктору Коваленко, сообщает Sport Italia.

Отмечается, что греческий клуб рассматривает возможность выкупить контракт игрока, который принадлежит "Аталанте".

У Коваленко хорошие взаимоотношения с техническим директором ПАОКА Жозе Боту по совместной работе в донецком "Шахтере", и этот факт может стать определяющем в возможном трансфере.

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Напомним, что 27-летний Коваленко провел прошлый сезон в аренде в "Специи", в составе которой провел 47 матчей, забив один гол и отдав пять результативных передач.

После того, как "Специя" вылетела в Серию B, украинец вернулся в "Аталанту".

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В статье: Аталанта (Бергамо) ПАОК (Салоники) Виктор Коваленко
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Источник:
Novasports

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