Transfermarkt: Зинченко, Миколенко и Забарный прибавили в трансферной цене, и только Мудрик подешевел
Transfermarkt обновил ценники на игроков АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Известный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков
Коснулись изменения и украинцев, которые играют в Лиге.
Так, вингер "Челси" Михаил Мудрик упал в цене на 10 млн евро и теперь его стоимость составляет 50 млн евро.
А вот "канонир" Александр Зинченко немного добавил в цене - +2 млн евро и поточная стоимость в 42 млн.
Виталий Миколенко из "Эвертона" прибавил 3 миллиона – до 20 млн евро, а Илья Забарный из "Борнмута" подоражал на 2 млн – теперь – 25 млн евро.
Цена на Егора Ярмолюка из "Брентфорда" не поменялась – 400 тысяч евро.
Самым дорогим игроком АПЛ остается нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд – 180 млн евро.
Популярное сейчас
- Ротань сделал вынужденную замену в заявке сборной Украины U-21
- Забарный объяснил, почему не сыграет на Евро U-21
- Больше 1000 россиян и куча техники оккупантов. Генштаб – о потерях врага за 19 июня
- Петраков: Я приехал в Армению, чтобы вывести сборную на большой турнир
- Выбрали смотреть на Холанда. Pornhub испытал резкое падение интереса во время финала ЛЧ. ФОТО
- Легендарная исландская пост-рок-группа выпустила новый альбом под влиянием войны в Украине. ФОТО