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Transfermarkt: Зинченко, Миколенко и Забарный прибавили в трансферной цене, и только Мудрик подешевел

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Transfermarkt обновил ценники на игроков АПЛ

Transfermarkt: Зинченко, Миколенко и Забарный прибавили в трансферной цене, и только Мудрик подешевел

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков АПЛ.

Коснулись изменения и украинцев, которые играют в Лиге.

Так, вингер "Челси" Михаил Мудрик упал в цене на 10 млн евро и теперь его стоимость составляет 50 млн евро.

А вот "канонир" Александр Зинченко немного добавил в цене - +2 млн евро и поточная стоимость в 42 млн.

Виталий Миколенко из "Эвертона" прибавил 3 миллиона – до 20 млн евро, а Илья Забарный из "Борнмута" подоражал на 2 млн – теперь – 25 млн евро.

Цена на Егора Ярмолюка из "Брентфорда" не поменялась – 400 тысяч евро.

Самым дорогим игроком АПЛ остается нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд – 180 млн евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Эвертон (Ливерпуль) Брентфорд Челси (Лондон) Александр Зинченко Борнмут Виталий Миколенко Михаил Мудрик Егор Ярмолюк Илья Забарный
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Источник:
Transfermarkt

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