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Грузия на молодежном Евро обыграла Португалию. Цитаишвили отдал два ассиста

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Грузины красиво стартовали

Грузия на молодежном Евро обыграла Португалию. Цитаишвили отдал два ассиста

Фото: Wisła Kraków

Новина українською

В среду, 21 июня, состоялись два первых матча молодежного Евро-2023 в группе A. В стартовой встрече сборная Грузии сумела обыграть Португалию со счетом 2:0.

Две результативные передачи сделал игрок "Динамо" и бывший футболист Украины U-20 Георгий Цитаишвили.

В другой встрече Бельгия и Нидерланды сыграли 0:0.

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Евро-2023 U-21

Группа A

Грузия - Португалия 2:0

Голы: Гагуа, 37, Сазонов, 45

Бельгия - Нидерланды 0:0

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В статье: Португалия U-21 Грузия U-21 Георгий Цитаишвили
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