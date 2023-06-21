Грузия на молодежном Евро обыграла Португалию. Цитаишвили отдал два ассиста

В среду, 21 июня, состоялись два первых матча молодежного Евро-2023 в группе A. В стартовой встрече сборная Грузии сумела обыграть Португалию со счетом 2:0.

Две результативные передачи сделал игрок "Динамо" и бывший футболист Украины U-20 Георгий Цитаишвили.

В другой встрече Бельгия и Нидерланды сыграли 0:0.

Евро-2023 U-21

Группа A

Грузия - Португалия 2:0

Голы: Гагуа, 37, Сазонов, 45

Бельгия - Нидерланды 0:0