Кортрейк не будет выкупать защитника Руха
Алексей Сыч вернется в УПЛ
Фото: kv_kortrijk
Защитник "Кортрейка" Алексей Сыч вернется в Украину после завершения аренды. Бельгийский клуб не будет выкупать контракт украинского футболиста, сообщает Sport.ua.
У бельгийцев была опция выкупа контракта игрока за 2 миллиона евро. Однако в финансовом плане клуб из одноименного города не может потянуть этот трансфер.
Полноценный переход мог произойти при условии, что "Кортрейк" получил бы большее предложение, чем 2 млн евро и перепродал украинца. Однако таких вариантов не было.
В минувшем сезоне Сыч принял участие в 14 матчах за "Кортрейк", в которых забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. Права на игрока принадлежат "Руху". Его контракт со львовским клубом действует до лета 2025 года.
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