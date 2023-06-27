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Кортрейк не будет выкупать защитника Руха

Наши за границей
(1 голосов)

Алексей Сыч вернется в УПЛ

Кортрейк не будет выкупать защитника Руха

Фото: kv_kortrijk

Новина українською

Защитник "Кортрейка" Алексей Сыч вернется в Украину после завершения аренды. Бельгийский клуб не будет выкупать контракт украинского футболиста, сообщает Sport.ua.

У бельгийцев была опция выкупа контракта игрока за 2 миллиона евро. Однако в финансовом плане клуб из одноименного города не может потянуть этот трансфер.

Полноценный переход мог произойти при условии, что "Кортрейк" получил бы большее предложение, чем 2 млн евро и перепродал украинца. Однако таких вариантов не было.

В минувшем сезоне Сыч принял участие в 14 матчах за "Кортрейк", в которых забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. Права на игрока принадлежат "Руху". Его контракт со львовским клубом действует до лета 2025 года.

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В статье: Рух (Львов) Кортрейк (Бельгия) Алексей Сыч
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Источник:
Sport.ua

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
27.06.2023 в 14:03
Гарно грав наче
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