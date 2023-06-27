AS: Лунин принял окончательное решение остаться в Реале
Следующий сезон кипер проведет в мадридском клубе
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский голкипер "
Как сообщает авторитетное испанское издание AS, это решение самого игрока и оно окончательное.
В концовке сезона испанские СМИ много рассуждали о будущем украинца, варианты были разные: трансфер, аренда или остаться в клубе. Тем не менее, как видим, кипер все-таки останется в Мадриде.
Напомним, украинский вратарь перешел в состав мадридцев летом 2018 года. С тех пор 24-летний Лунин провел всего 17 поединков, в которых пропустил 19 мячей.
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