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AS: Лунин принял окончательное решение остаться в Реале

Наши за границей
(1 голосов)

Следующий сезон кипер проведет в мадридском клубе

AS: Лунин принял окончательное решение остаться в Реале

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин останется в мадридском клубе до истечения срока его контракта, то есть до лета 2024 года.

Как сообщает авторитетное испанское издание AS, это решение самого игрока и оно окончательное.

В концовке сезона испанские СМИ много рассуждали о будущем украинца, варианты были разные: трансфер, аренда или остаться в клубе. Тем не менее, как видим, кипер все-таки останется в Мадриде.

Напомним, украинский вратарь перешел в состав мадридцев летом 2018 года. С тех пор 24-летний Лунин провел всего 17 поединков, в которых пропустил 19 мячей.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
AS

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Комментарии (3)
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Харьковчанин (Харків)
27.06.2023 в 18:01
Це його справа. Удачі!
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avatar
Барселиниуc (землянин)
27.06.2023 в 17:53
Хитровжаренный шлемазл.
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lucky_guy
27.06.2023 в 17:48
Лунін остаточно дурень
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