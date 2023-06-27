Кипрский Этникос близок к подписанию 16-летнего украинца
Лука Лемишко произвел впечатление на просмотре в кипрском клубе
фото из свободных источников
Киприский "Этникос" может подписать 16-летнего украинского вингера Луку Лемишко.
Украинец находится на просмотре в команде и, по информации Sport Arena, тренерский штаб клуба доволен игроком не прочь оформить долгосрочный контракт.
16-летний Лемишко в Украине играл за детские команды "Карпат", "Львова", "Динамо" и "Руха". Успел также побывать и за границей – в варшавской "Легии".
За "Этникос" играли несколько футболистов, выступавших в свое время в украинских клубах. Этим летом кипрскую команду покинули экс-хавбек "Карпат" Игор Худобяк и поигравший в "Волыни" и "Черноморце" словенец Миха Горопевшек. С 2015-го года за "Этникос" играет бывший голкипер "Карпат" Мартин Богатинов.
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