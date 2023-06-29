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Коноплянку предложили клубу из чемпионата Малайзии

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Украинец может продолжить карьеру в Азии

Коноплянку предложили клубу из чемпионата Малайзии

Новина українською

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в чемпионате Малайзии. Главный тренер малайзийского "Теренгану" Томислав Штайнбрюкнер заявил, что неназванный агент предложил ему подписать украинца.

"Я был очень удивлен, когда агент предложил мне услуги действительно известного в Европе Коноплянки. Я не уверен, что агент был действительно серьезным, но это одно из имен, которое мне назвали.

После того как мы не смогли подписать Рашида Сафави, мы будем счастливы, если получим Коноплянку, который также является отличным вингером и может играть на позиции атакующего полузащитника. Но договариваться с агентом должно руководство.

Я понимаю, что это зависит от бюджета, независимо от того, доступен он "Теренгану" или нет", - сказал Штайнбрюкнер.

В конце сезона-2022/23 Коноплянка покинул "Краковию" и получил статус свободного агента. За весь период в польской команде украинец сыграл 38 матчей, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

После 14-ти сыгранных матчей "Теренгану" идет 8-м в чемпионате Малайзии.

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В статье: Евгений Коноплянка
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Источник:
Majoriti

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