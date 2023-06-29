Коноплянку предложили клубу из чемпионата Малайзии
Украинец может продолжить карьеру в Азии
Украинский полузащитник Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в чемпионате Малайзии. Главный тренер малайзийского "Теренгану" Томислав Штайнбрюкнер заявил, что неназванный агент предложил ему подписать украинца.
"Я был очень удивлен, когда агент предложил мне услуги действительно известного в Европе Коноплянки. Я не уверен, что агент был действительно серьезным, но это одно из имен, которое мне назвали.
После того как мы не смогли подписать Рашида Сафави, мы будем счастливы, если получим Коноплянку, который также является отличным вингером и может играть на позиции атакующего полузащитника. Но договариваться с агентом должно руководство.
Я понимаю, что это зависит от бюджета, независимо от того, доступен он "Теренгану" или нет", - сказал Штайнбрюкнер.
В конце сезона-2022/23 Коноплянка покинул "Краковию" и получил статус свободного агента. За весь период в польской команде украинец сыграл 38 матчей, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
После 14-ти сыгранных матчей "Теренгану" идет 8-м в чемпионате Малайзии.
Популярное сейчас
- Динамо отдаст в аренду двух легионеров и ведет переговоры с Гармашем по новому контракту
- Вячеслав Суркис тренируется с первой командой Динамо. ФОТО
- Украина поднялась на второе место рейтинга стран Европейских игр. Медальный зачет после 28 июня
- AS: Лунин принял окончательное решение остаться в Реале
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО
- Красотка дня. Источник вдохновения украинского героя сборной Молдавии Владислава Бабогло. ФОТО
Новости по теме
- 13:33 Украинские Румынский Коноплянка - главная угроза Украине U-21. В 19 его сделали капитаном и выставили цену в 50 млн
- 11:49 Украинские Прорыв Михайличенко или провал Яковенко? Что ждет молодежку Ротаня и как выйти на ОИ-2024
- 21:16 Украинские Цыганков забил свой 11-й гол за сборную и сравнялся в спсике бомбардиров с Селезневым