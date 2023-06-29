"Вместо того, чтобы идти воевать, играешь здесь в футбол". Тренер-военный чешской команды оскорбил украиснкого футболиста

Серьезный скандал с участием украинского футболиста случился в одной из низших лиг Чехии.

Инцидент случился в матче, в котором между собой играли аматорские команды "Горомержице" и" Велке Пржилеп" одного из районов Праги.

В составе хозяев играл украинец Федишин, который в концовке первого тайма сфолил на сопернике, после чего получил за это желтую карточку. Соперники немного "пообщались" между собой, как это бывает, но без серьезных последствий.

Читайте также Видеодайджест за 490-й день войны от Генштаба ВСУ

Тем не менее, с бровки вступил тренер гостей Ян Котвас который с бранью и оскорблениями накинулся на украинца.

"Ты, украинский ублюдок, вместо того, чтобы идти воевать, играешь здесь в футбол", — выкрикнул тренер. Именно такую фразу судья занес в протокол.

Перед дисциплинарной комиссией тренер отрицал, что произносил эти слова, но вульгарный выкрик подтвердили делегат матча, судья, а также представители команды-соперника.

Случай получил широкую огласку в Чехии и грозит перерасти в серьезный скандал.

Дело в том, что Котвас является офицером чешской армии, поэтому делу грозит не только спортивная составляющая. Отмечается что дело передано в военную полицию, так как тренер является действующим военным.

Если в футболе за такое правонарушение в Чехии существует риск штрафа (до 100 000 крон) и запрета на деятельность (до пятнадцати лет), то в гражданской сфере дело может принять иное русло в этом случае. В Уголовном кодексе говорится, что "кто публично порочит нацию, ее язык, расу или этническую группу, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до двух лет".

На данный момент дисциплинарный приостановил это дело и будет ждать действий других властей. Однако Котвасу больше не разрешено выполнять какие-либо функции в футбольной ассоциации.

Местные СМИ сообщают, что Котвас - не рядовой военнослужащий чешской армии, имеет звание подполковника и должен быть заместителем командира отдела, обеспечивающего протокольную деятельность Президента Республики, Военной канцелярии Президента Республики, Парламента Республики Чехия, Аппарат Правительства и Министерство обороны Чешской Республики.