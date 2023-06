Ярмолюк подписал новый долгосрочный контракт с Брентфордом

Украинский хавбек Егор Ярмолюк продлил контракт с английским " Брентофрдом ".

Как сообщает пресс-служба клуба, с игроком подписан новый контракт на 5 лет – до июня 2028 года.

Напомним, что хавбек прошлый сезон отыграл за "Брентфорда Б" (16 матчей, 3 гола, 2 аасиста), после чего был переведен в основной состав команд.

Ярмолюк уже дебютировал за основную команду "Брентфорда". Хавбек появился на 72-й минуте матча Кубка английской лиги против "Гиллингема" в 1/16 финала.

Напоминаем, что украинец перебрался в "Брентфорд" из Днепра-1 минувшим летом. Английский клуб заплатил 1,6 млн евро за игрока.

✍ Yehor Yarmoliuk has signed a new long-term contract through to 2028



Congratulations, Yehor ???? pic.twitter.com/9JwhHehcFs