Ярмолюк подписал новый долгосрочный контракт с Брентфордом
Новое пятилетнее соглашение
BrentfordFC
Украинский хавбек Егор Ярмолюк продлил контракт с английским "
Как сообщает пресс-служба клуба, с игроком подписан новый контракт на 5 лет – до июня 2028 года.
Напомним, что хавбек прошлый сезон отыграл за "Брентфорда Б" (16 матчей, 3 гола, 2 аасиста), после чего был переведен в основной состав команд.
Ярмолюк уже дебютировал за основную команду "Брентфорда". Хавбек появился на 72-й минуте матча Кубка английской лиги против "Гиллингема" в 1/16 финала.
Напоминаем, что украинец перебрался в "Брентфорд" из Днепра-1 минувшим летом. Английский клуб заплатил 1,6 млн евро за игрока.
✍ Yehor Yarmoliuk has signed a new long-term contract through to 2028— Brentford FC (@BrentfordFC) June 29, 2023
Congratulations, Yehor ???? pic.twitter.com/9JwhHehcFs
Популярное сейчас
- Красотка дня. Яркая девушка экс-одноклубника Мудрика и нового товарища Зинченко. ФОТО
- Тренер Франции U-21 назвал преимущество его сборной перед Украиной
- ВСУ продвинулись более чем на километр на Бердянском направлении и возле Бахмута
- Коноплянку предложили клубу из чемпионата Малайзии
- Сын Фила Фодена - феномен соцсетей. За один день в инстаграме обошел Мудрика по подпискам. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО