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Ярмолюк подписал новый долгосрочный контракт с Брентфордом

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(1 голосов)

Новое пятилетнее соглашение

Ярмолюк подписал новый долгосрочный контракт с Брентфордом

BrentfordFC

Новина українською

Украинский хавбек Егор Ярмолюк продлил контракт с английским "Брентофрдом".

Как сообщает пресс-служба клуба, с игроком подписан новый контракт на 5 лет – до июня 2028 года.

Напомним, что хавбек прошлый сезон отыграл за "Брентфорда Б" (16 матчей, 3 гола, 2 аасиста), после чего был переведен в основной состав команд.

Ярмолюк уже дебютировал за основную команду "Брентфорда". Хавбек появился на 72-й минуте матча Кубка английской лиги против "Гиллингема" в 1/16 финала.

Напоминаем, что украинец перебрался в "Брентфорд" из Днепра-1 минувшим летом. Английский клуб заплатил 1,6 млн евро за игрока.

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В статье: Брентфорд Егор Ярмолюк
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Источник:
Twitter Брентфорда

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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
29.06.2023 в 20:54
А почему. Ротань не приглашает Ярмолюка в U21..
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