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Коноплянка хочет остаться в Польше, агенты ищут варианты, - СМИ

Наши за границей
(1 голосов)

Семье Евгения очень нравится в Кракове

Коноплянка хочет остаться в Польше, агенты ищут варианты, - СМИ

Новина українською

33-летний украинский вингер Евгений Коноплянка хочет остаться в Польше.

По информации "Футбол24", сейчас агенты игрока активно ищут варианты в Экстраклассе.

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Впрочем, пока что определенный интерес к украинцу демонстрирует лишь новичок элиты – клуб "Пуща" из Неполомице.

Источник отмечает, что семье Евгения очень нравится в Кракове, а между городами расстояние всего 20 км, поэтому переход вполне реален.

Напомним, в прошлом сезоне Коноплянка провел за "Краковию" 28 матчей, в которых оформил 4 гола и отдал 2 ассиста.

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В статье: Евгений Коноплянка
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Источник:
Football24

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Комментарии (2)
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MaximSK (Киев)
29.06.2023 в 19:44
Ему стоит вернутся в Украину и поиграть последние 2-3 сезона в Украине.
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balamyt (Boston)
29.06.2023 в 20:40
Я бил би не против , но. в. Польше наверно лучше для его семьи..И и по зарплате его наверно так. Больше устраивает..Так что выбор за ним..Да и его особо никто не ждёт в УПЛ..
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