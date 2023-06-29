Коноплянка хочет остаться в Польше, агенты ищут варианты, - СМИ

33-летний украинский вингер Евгений Коноплянка хочет остаться в Польше.

По информации "Футбол24", сейчас агенты игрока активно ищут варианты в Экстраклассе.

Впрочем, пока что определенный интерес к украинцу демонстрирует лишь новичок элиты – клуб "Пуща" из Неполомице.

Источник отмечает, что семье Евгения очень нравится в Кракове, а между городами расстояние всего 20 км, поэтому переход вполне реален.

Напомним, в прошлом сезоне Коноплянка провел за "Краковию" 28 матчей, в которых оформил 4 гола и отдал 2 ассиста.