Коноплянка хочет остаться в Польше, агенты ищут варианты, - СМИ
Семье Евгения очень нравится в Кракове
33-летний украинский вингер Евгений Коноплянка хочет остаться в Польше.
По информации "Футбол24", сейчас агенты игрока активно ищут варианты в Экстраклассе.
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Впрочем, пока что определенный интерес к украинцу демонстрирует лишь новичок элиты – клуб "Пуща" из Неполомице.
Источник отмечает, что семье Евгения очень нравится в Кракове, а между городами расстояние всего 20 км, поэтому переход вполне реален.
Напомним, в прошлом сезоне Коноплянка провел за "Краковию" 28 матчей, в которых оформил 4 гола и отдал 2 ассиста.
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Источник:Football24
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Комментарии (2)
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MaximSK (Киев)
29.06.2023 в 19:44
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balamyt (Boston)
29.06.2023 в 20:40
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