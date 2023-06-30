Форвард Зари Шахаб близок к возвращению в Иран
Игрок ведет переговоры с "Персеполисом"
zarya-lugansk.com
Иранский нападающий Шахаб Захеди, контракт которого принадлежит "Заре", намерен вернуться на родину, где в его услугах заинтересован 15-кратный чемпионом Ирана "Персеполис", где начиналась карьера игрока.
Как сообщает Twitter-аккаунт Team Melli, Шахаб уже прибыл в Тегеран для финализации перехода.
Правда, пока еще непонятно, в каком статусе Шахаб будет играть в Иране - в аренде или на постоянной основе.
Напомним, после начала полномасштабной войны иранец воспользовался правилом ФИФА и покинул Украину. С марта прошлого года он играл в аренде в Венгрии за "Академию Пушкаша", где провел 33 матча, забил десять голов и отдал четыре ассиста.
Контракт 27-летнего игрока с луганчанами истекает в конце 2024 года.
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