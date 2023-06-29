Жирона летом не будет продавать Цыганкова

Руководство " Жироны " довольно украинским вингером команды Виктором Цыганковым и не планирует его продавать этим летом, сообщает AS.

По информации источника, "Жирона" после неплохого прошлого чемпионата под руководством Мичела хочет развить успех, поэтому никого из лидеров этим летом продавать не собирается.

Также в клубе довольны, что Цыганкова купили за 5 млн евро, а сейчас его цена по данным Transfermarkt составляет 22 млн, а в случае успешного следующего цсезона цена на вингера может еще возрасти.

Напомним, что Контракт Цыганкова истекает в 2027 году, также мзвестно, что 50% от следующей продажи хавбека получит "Динамо".