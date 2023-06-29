Жирона летом не будет продавать Цыганкова
Клуб настроен на следующий сезон и не будет продавать лидеров
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "
По информации источника, "Жирона" после неплохого прошлого чемпионата под руководством Мичела хочет развить успех, поэтому никого из лидеров этим летом продавать не собирается.
Также в клубе довольны, что Цыганкова купили за 5 млн евро, а сейчас его цена по данным Transfermarkt составляет 22 млн, а в случае успешного следующего цсезона цена на вингера может еще возрасти.
Напомним, что Контракт Цыганкова истекает в 2027 году, также мзвестно, что 50% от следующей продажи хавбека получит "Динамо".
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