Тренер Брентфорда: Ярмолюк очень талантливый игрок. Он заслужил повышение
В английском клубе верят в украинца
Фото: brentfordfc.com
Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк оценил продление контракта с 19-летним полузащитником Егором Ярмолюком на пять лет. Напомним, недавно хавбек был переведен в первую команду, с которой он начнет подготовку к сезону.
"Это отличная новость, что Егор подписал новый долгосрочный контракт. Я рад за него, а также рад, что мы с тренерами будем работать с ним. Это очень талантливый молодой игрок, обладающий большим потенциалом для развития.
В прошлом сезоне ему очень не повезло из-за травмы, но он уже проявил себя на тренировке и дебютировал. Возможно, сыграл бы больше матчей, если бы не травма. Теперь он полностью в форме и готов к началу предсезонной подготовки.
Ярмолюк заслужил повышение в группу взрослой команды. Тренерский штаб с восхищением наблюдает, на что он способен. Мы действительно верим, что он будет продолжать развиваться. Если это удастся, его ждет большое будущее", - сказал Франк.
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