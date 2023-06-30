Компания для Малиновского. Украинка подписала контракт с женской командой Марселя
Украинка пошла на повышение во Франции
om.fr
Украинка Екатерина Боклач сменила прописку в пределах чемпионата Франции. Теперь она будет защищать цвета марсельского "
Об этом сообщает официальный сайт клуба. Украинка будет выступать под первым номером в новом клубе.
В "Марсель" Боклач перебралась из другого французского клуба – Гренобля, где провела весь прошлый сезон.
"Игрок сборной Украины, вратарь с ростом 1.81 метра, которая отличилась в Гренобле своими рефлексами и игрой ногами, присоединяется к "Марселю" после отличного дебютного года во Франции", – написала пресс-служба французского клуба в своих социальных сетях.
Ранее украинка выступала в составе польского "Гурника" и играла в женской Лиге чемпионов с армянской "Хаясой". В Украине она защищала ворота "Ладомира".
Популярное сейчас
- Трубиным интересуется Манчестер Сити – СМИ
- Названа сумма потенциального трансфера Трубина из Шахтера в Интер
- Не только Хлань. 7 случаев, доказывающих, что в руководстве Зари фанаты крепостного права
- Президент Десны заявил, что клуб намерен получить свой процент за трансфер Мудрика в Челси
- Красотка дня. Яркая девушка экс-одноклубника Мудрика и нового товарища Зинченко. ФОТО
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО
Новости по теме
- 22:54 Зарубежные Брозович перейдет в Аль-Наср. Известны детали сделки
- 06:58 Зарубежные Очередной трансфер Полесья, немецкий интерес к игроку молодежи. Главные новости за 25 июня
- 15:44 Зарубежные Забарного будет тренировать молодой топ из Испании. Он дружит с Хаби Алонсо, был капитаном у Бьелсы и подарил Райо два идеальных года