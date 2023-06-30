Компания для Малиновского. Украинка подписала контракт с женской командой Марселя

Украинка Екатерина Боклач сменила прописку в пределах чемпионата Франции. Теперь она будет защищать цвета марсельского " Олимпика ".

Об этом сообщает официальный сайт клуба. Украинка будет выступать под первым номером в новом клубе.

В "Марсель" Боклач перебралась из другого французского клуба – Гренобля, где провела весь прошлый сезон.

"Игрок сборной Украины, вратарь с ростом 1.81 метра, которая отличилась в Гренобле своими рефлексами и игрой ногами, присоединяется к "Марселю" после отличного дебютного года во Франции", – написала пресс-служба французского клуба в своих социальных сетях.

Ранее украинка выступала в составе польского "Гурника" и играла в женской Лиге чемпионов с армянской "Хаясой". В Украине она защищала ворота "Ладомира".