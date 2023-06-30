  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Компания для Малиновского. Украинка подписала контракт с женской командой Марселя
В тренде

Компания для Малиновского. Украинка подписала контракт с женской командой Марселя

Наши за границей
(2 голосов)

Украинка пошла на повышение во Франции

Компания для Малиновского. Украинка подписала контракт с женской командой Марселя

om.fr

Новина українською

Украинка Екатерина Боклач сменила прописку в пределах чемпионата Франции. Теперь она будет защищать цвета марсельского "Олимпика".

Об этом сообщает официальный сайт клуба. Украинка будет выступать под первым номером в новом клубе.

В "Марсель" Боклач перебралась из другого французского клуба – Гренобля, где провела весь прошлый сезон.

"Игрок сборной Украины, вратарь с ростом 1.81 метра, которая отличилась в Гренобле своими рефлексами и игрой ногами, присоединяется к "Марселю" после отличного дебютного года во Франции", – написала пресс-служба французского клуба в своих социальных сетях.

Ранее украинка выступала в составе польского "Гурника" и играла в женской Лиге чемпионов с армянской "Хаясой". В Украине она защищала ворота "Ладомира".

По теме
yellow-arrow
Украинский форвард сменил Армению на Казахстан
yellow-arrow
Тренер Брентфорда: Ярмолюк очень талантливый игрок. Он заслужил повышение
yellow-arrow
Форвард Зари Шахаб близок к возвращению в Иран
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марсель
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Олимпик Марсель

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде