  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. С эффектным голом Янакова. Полесье отыграло два мяча и вырвало ничью в спарринге против румын – ВИДЕО
В тренде

С эффектным голом Янакова. Полесье отыграло два мяча и вырвало ничью в спарринге против румын – ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Пока побед на сборах нет

С эффектным голом Янакова. Полесье отыграло два мяча и вырвало ничью в спарринге против румын – ВИДЕО

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Вчера, 30 июня "Полесье" провело второй товарищеский матч на межсезонном собрании. Соперником подопечных Калитвинцева стал румынский “Оцелул”.

Украинская команда пропустила в конце первого тайма, а на 66-й минуте счет стал 2:0 в пользу оппонентов. Однако благодаря дублю Дениса Янакову удалось сравнять цифры и табло. Сначала нападающий забил с пенальти, а затем реализовал еще удар со штрафного.

"Оцелул" (Румыния) – "Полесье" (Украина) 2:2

Состав: Кудрик (Поспелов), Шаповал (игрок на просмотре), Шабанов, Чоботенко (Гитченко), Кравченко (Морозко), Крушинский (Кушниренко), Огиря, Янаков, Грицук (Мустафаев), Казак (Шастал), Будковский

Сборы "Полесье" в Австрии стартовали 20 июня. "Волки" в первом матче проиграли другому румынскому клубу "Шепши". 8 июля подопечных Калитвинцева ожидает поединок против австрийского "Рапида".

По теме
yellow-arrow
Алиев: Мудрик – не звезда и лидер сборной. Приехал он в Челси, и что? Разве он играет?
yellow-arrow
Компания для Малиновского. Украинка подписала контракт с женской командой Марселя
yellow-arrow
Украинский форвард сменил Армению на Казахстан
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде