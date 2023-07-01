С эффектным голом Янакова. Полесье отыграло два мяча и вырвало ничью в спарринге против румын – ВИДЕО
Пока побед на сборах нет
Фото: ФК Полісся
Вчера, 30 июня "Полесье" провело второй товарищеский матч на межсезонном собрании. Соперником подопечных Калитвинцева стал румынский “Оцелул”.
Украинская команда пропустила в конце первого тайма, а на 66-й минуте счет стал 2:0 в пользу оппонентов. Однако благодаря дублю Дениса Янакову удалось сравнять цифры и табло. Сначала нападающий забил с пенальти, а затем реализовал еще удар со штрафного.
"Оцелул" (Румыния) – "Полесье" (Украина) 2:2
Состав: Кудрик (Поспелов), Шаповал (игрок на просмотре), Шабанов, Чоботенко (Гитченко), Кравченко (Морозко), Крушинский (Кушниренко), Огиря, Янаков, Грицук (Мустафаев), Казак (Шастал), Будковский
Сборы "Полесье" в Австрии стартовали 20 июня. "Волки" в первом матче проиграли другому румынскому клубу "Шепши". 8 июля подопечных Калитвинцева ожидает поединок против австрийского "Рапида".
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