  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Права спортсменов для выезда заграницу обеспечивает Конституция – Депутат СН
В тренде

Права спортсменов для выезда заграницу обеспечивает Конституция – Депутат СН

Наши за границей
(1 голосов)

Считает хорошим, что спортсмены уезжают, однако плохим то, что не могут уехать остальные

Права спортсменов для выезда заграницу обеспечивает Конституция – Депутат СН

Суспільне Львів

Новина українською

Выезд военнообязанных украинских футболистов за пределы страны в условиях запретов во время военного положения обеспечивают права, закрепленные в Конституции. Об этом заявил народный депутат Украины Георгий Мазурашу:

– Наши футболисты – очевидно, здоровые мужчины призывного возраста. Выезжают за границу, играют в АПЛ, других чемпионатах, даже где-то в каких-то любительских соревнованиях, чтобы не дома. Это нормально?

– Убежден – да. Уже высказывал свою позицию, и у меня были законодательные инициативы по этому поводу. Я призвал Кабмин не нарушать Конституцию. 24 статья Конституции говорит о том, что не должно быть ограничений для граждан по признаку пола. И эти права не могут нарушаться даже в условиях военного положения.

Свободные люди, по-моему, гораздо больше могут и сделают, чем когда их ограничивают и заставляют.

Хорошо, что спортсмены уезжают, плохо – что не могут уехать остальные. Один из моих фронтовых друзей говорил мне: "Нас запрет на выезд и такое поведение "военкоматов" оскорбляет, значит, мы здесь, только потому, что закрыли границу и меня заставили, но я сам пошел защищать Родину".

И вообще, почему игрок, на которого спрос в Европе, не может уехать легально, и должен искать какие-то обходные пути?

Плюс у нас хватает безработных. Все не могут воевать, пусть желающие едут за границу и там работают, и помогают своим семьям и ВСУ. Армии нужны мотивированные! Именно над повышением мотивации следует работать!”, - сказал Мазурашу в интервью УФ.

По теме
yellow-arrow
Яремчук в старте Брюгге на товарищеский матч против Зюлте-Варегем
yellow-arrow
С эффектным голом Янакова. Полесье отыграло два мяча и вырвало ничью в спарринге против румын – ВИДЕО
yellow-arrow
Алиев: Мудрик – не звезда и лидер сборной. Приехал он в Челси, и что? Разве он играет?
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УФ

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Romanik2806 (Киев)
02.07.2023 в 11:45
Вмотивовані? А вони ще є? Я був вмотивований перші місяці війни, але мене не брали. На сьогодні я за 1,5 роки побачив, що люди вмирають тільки для того, щоб ослабить Росію тілами українців. Чому я повинен вмирати на похіть Європи і Америки?
Ответить
0
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
02.07.2023 в 11:20
Відповідь про те , що слуга якогось народу підтверджує - суспільство розділене на касти і закони діють відповідно їх .
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде