Права спортсменов для выезда заграницу обеспечивает Конституция – Депутат СН

Выезд военнообязанных украинских футболистов за пределы страны в условиях запретов во время военного положения обеспечивают права, закрепленные в Конституции. Об этом заявил народный депутат Украины Георгий Мазурашу:

“ – Наши футболисты – очевидно, здоровые мужчины призывного возраста. Выезжают за границу, играют в АПЛ, других чемпионатах, даже где-то в каких-то любительских соревнованиях, чтобы не дома. Это нормально?

– Убежден – да. Уже высказывал свою позицию, и у меня были законодательные инициативы по этому поводу. Я призвал Кабмин не нарушать Конституцию. 24 статья Конституции говорит о том, что не должно быть ограничений для граждан по признаку пола. И эти права не могут нарушаться даже в условиях военного положения.

Свободные люди, по-моему, гораздо больше могут и сделают, чем когда их ограничивают и заставляют.

Хорошо, что спортсмены уезжают, плохо – что не могут уехать остальные. Один из моих фронтовых друзей говорил мне: "Нас запрет на выезд и такое поведение "военкоматов" оскорбляет, значит, мы здесь, только потому, что закрыли границу и меня заставили, но я сам пошел защищать Родину".

И вообще, почему игрок, на которого спрос в Европе, не может уехать легально, и должен искать какие-то обходные пути?

Плюс у нас хватает безработных. Все не могут воевать, пусть желающие едут за границу и там работают, и помогают своим семьям и ВСУ. Армии нужны мотивированные! Именно над повышением мотивации следует работать!”, - сказал Мазурашу в интервью УФ.