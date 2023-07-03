Челси восторженно отреагировал на игру Мудрика против Франции. ФОТО

Лондонский " Челси " не смог пройти мимо игры своего вингера Михаила Мудрика матче 1/4 финала молодежного чемпионата Европы, в котором сборная Украины переиграла сверстников из Франции (3:1).

В этом матче Мудрик заработал пенальти, который реализовал Георгий Судаков, а затем отличился шедевральным ассистом на того же Судакова.

"Две передачи и место в полуфинале Евро-2023 (U-21) для этого мужчины прошлым вечером!", – написала пресс-служба "Челси" в Инстаграме.