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Челси восторженно отреагировал на игру Мудрика против Франции. ФОТО

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Две передачи и место в полуфинале

Челси восторженно отреагировал на игру Мудрика против Франции. ФОТО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Челси" не смог пройти мимо игры своего вингера Михаила Мудрика матче 1/4 финала молодежного чемпионата Европы, в котором сборная Украины переиграла сверстников из Франции (3:1).

В этом матче Мудрик заработал пенальти, который реализовал Георгий Судаков, а затем отличился шедевральным ассистом на того же Судакова.

"Две передачи и место в полуфинале Евро-2023 (U-21) для этого мужчины прошлым вечером!", – написала пресс-служба "Челси" в Инстаграме.

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В статье: Украина U-21 Челси (Лондон) Франция U-21 Михаил Мудрик
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