Челси восторженно отреагировал на игру Мудрика против Франции. ФОТО
Две передачи и место в полуфинале
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "
В этом матче Мудрик заработал пенальти, который реализовал Георгий Судаков, а затем отличился шедевральным ассистом на того же Судакова.
"Две передачи и место в полуфинале Евро-2023 (U-21) для этого мужчины прошлым вечером!", – написала пресс-служба "Челси" в Инстаграме.
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