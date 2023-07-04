Шевченко: У Мудрика есть все, чтобы показать свое мастерство в АПЛ
Экс-форвард "Челси" считает, что молодой игрок сможет раскрыть свой талант в Премьер-лиге
Getty Images / Global Images Ukraine
Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко, который в свое время защищал цвета "Челси", высказался о перспективах вингера Михаила Мудрика в лондонском клубе.
"Я думаю, что у Мудрика есть все, чтобы показать свое мастерство. Ему просто нужно набраться терпения и усердно работать. Премьер-лига очень конкурентоспособна, это одна из лучших лиг.
Он просто должен быть терпеливым и работать на свой шанс. Сумма, которую за него заплатили, является дополнительным давлением. Но я не думаю, что разговоры о деньгах делают Мудрика лучшим игроком. Вероятно, это дополнительное давление", — цитирует Шевченко сайт talkSPORT.
Мудрик перешел в "Челси" из "Шахтера" это зимой. 22-летний вингер провел за "синих" 17 матчей во всех турнирах, в которых отличился 2 ассистами. Трансфер украинца обошелся лондонцам 70 млн евро+30 млн бонусов. Контракт Михаила действует до лета 2031 года.
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