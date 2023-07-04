  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Шевченко: У Мудрика есть все, чтобы показать свое мастерство в АПЛ
В тренде

Шевченко: У Мудрика есть все, чтобы показать свое мастерство в АПЛ

Наши за границей
(3 голосов)

Экс-форвард "Челси" считает, что молодой игрок сможет раскрыть свой талант в Премьер-лиге

Шевченко: У Мудрика есть все, чтобы показать свое мастерство в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко, который в свое время защищал цвета "Челси", высказался о перспективах вингера Михаила Мудрика в лондонском клубе.

"Я думаю, что у Мудрика есть все, чтобы показать свое мастерство. Ему просто нужно набраться терпения и усердно работать. Премьер-лига очень конкурентоспособна, это одна из лучших лиг.

Он просто должен быть терпеливым и работать на свой шанс. Сумма, которую за него заплатили, является дополнительным давлением. Но я не думаю, что разговоры о деньгах делают Мудрика лучшим игроком. Вероятно, это дополнительное давление", — цитирует Шевченко сайт talkSPORT.

Мудрик перешел в "Челси" из "Шахтера" это зимой. 22-летний вингер провел за "синих" 17 матчей во всех турнирах, в которых отличился 2 ассистами. Трансфер украинца обошелся лондонцам 70 млн евро+30 млн бонусов. Контракт Михаила действует до лета 2031 года.

По теме
yellow-arrow
Марсель показал все три комплекта формы на сезон 2023/24
yellow-arrow
Опытный украинец перешел в болгарский клуб, возглавляемый экс-тренером Кривбасса
yellow-arrow
Экс-хавбек Руха покинул Пюник
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
talkSPORT

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.07.2023 в 11:20
Все є, але багато чого не вистачає
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде