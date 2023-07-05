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Зинченко - в тройке лучших левых защитников мира на данный момент по версии ESPN

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Зинченко - в тройке лучших левых защитников мира на данный момент по версии ESPN

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Авторитетный американский спортивный канал ESPN представил свою десятку лучших левых защитников мира на данный момент.

Вошел в него и украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко.

Алекс уступил лишь канадцу Альфонсо Дэвису из "Баварии" и французу Тео Эрнандесу из "Милана".

Топ-10 левых защитников по версии ESPN

1. Альфонсо Дэвис ("Бавария")

2. Тео Эрнандес ("Милан")

3. Александр Зинченко ("Арсенал")

4. Эндрю Робертсон ("Ливерпуль")

5. Натан Аке ("Манчестер Сити")

6. Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед")

7. Первис Эступиньян ("Брайтон")

8. Алехандро Бальде ("Барселона")

9. Рафаэл Гуэрреро (экс-"Боруссия" Дортмунд)

10. Леонардо Спинаццола ("Рома")

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
ESPN

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