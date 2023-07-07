Зинченко вернулся к тренировкам в общей группе Арсенала

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко восстановился после повреждения и готов помогать своей команде.

26-летний украинец вернулся к тренировкам в общей группе "канониров". Об этом сообщила клубная пресс-служба. Он также работал в тренажерном зале.

В конце сезона-2022/23 Зинченко получил травму икроножной мышцы, из-за которого пропустил три последних тура АПЛ. Кроме того, это помешало ему сыграть за сборную Украины в июньских играх отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

Сейчас команда Зинченко готовится к первому контрольному матчу на летних сборах. Соперником "Арсенала" будет немецкий "Нюрнберг". Игра состоится 13 июля.