Зинченко вернулся к тренировкам в общей группе Арсенала
Украинец восстановился после травмы
Фото: arsenal.com
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко восстановился после повреждения и готов помогать своей команде.
26-летний украинец вернулся к тренировкам в общей группе "канониров". Об этом сообщила клубная пресс-служба. Он также работал в тренажерном зале.
В конце сезона-2022/23 Зинченко получил травму икроножной мышцы, из-за которого пропустил три последних тура АПЛ. Кроме того, это помешало ему сыграть за сборную Украины в июньских играх отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.
Сейчас команда Зинченко готовится к первому контрольному матчу на летних сборах. Соперником "Арсенала" будет немецкий "Нюрнберг". Игра состоится 13 июля.
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